На Волге ищут рыбаков с перевернувшейся лодки

В субботу вечером на реке Волга в районе Самары перевернулась лодка с тремя рыбаками. Идет
поисково-спасательная операция.
Как сообщили в МЧС, лодка с тремя рыбаками перевернулась в ста метрах от берега Волги. Одному из мужчин удалось добраться до берега самостоятельно, двое пропали.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Самарской области: «Сегодня в 17:31 поступило сообщение об опрокидывании на Волге в районе Полевой улицы в ста метрах от берега моторной лодки „Казанка-6“. В лодке были трое мужчин, все в спасательных жилетах. Один из них сумел самостоятельно добраться до берега, ведется поиск остальных двоих».
Медицинская помощь мужчине, который сам добрался до берега, не потребовалась. В МЧС сообщили, что в поисках двоих других рыбаков задействованы 14 человек и 6 единиц техники, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Самарской области: «Сегодня в 17:31 поступило сообщение об опрокидывании на Волге в районе Полевой улицы в ста метрах от берега моторной лодки „Казанка-6“. В лодке были трое мужчин, все в спасательных жилетах. Один из них сумел самостоятельно добраться до берега, ведется поиск остальных двоих».
Медицинская помощь мужчине, который сам добрался до берега, не потребовалась. В МЧС сообщили, что в поисках двоих других рыбаков задействованы 14 человек и 6 единиц техники, пишет ТАСС.
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