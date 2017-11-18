Жену Порошенко уличили в отмывании денег из благотворительных фондов

Супругу президента Украины Марину Порошенко заподозрили в отмывании денег через благотворительные фонды.
Жена президента Украины Марина Порошенко может быть замешана в отмывании денег от международных гуманитарных организаций, созданных для помощи детям-инвалидам. Об этом сообщило издание Luxembourg Herald со ссылкой на документы, предоставленные сотрудником Министерства юстиции страны.
По данным издания, речь идет о сотнях миллионов долларов. Журналисты раскрыли также схему мошенничества: полученные из европейских и американских фондов средства могли поступать вместе с другими пожертвованиями на счета подставных благотворительных фондов. официально эти фонды находятся под личным контролем Марины Порошенко.
Один из благотворительных фондов, который мог активно участвовать в отмывании денег, называется «Сильная Украина». В настоящее время организация проходит процедуру ликвидации после нескольких хищений. Отмечается, что главой ликвидационной комиссии был назначен бывший директор фонда Александр Горобчук.
По данным издания, речь идет о сотнях миллионов долларов. Журналисты раскрыли также схему мошенничества: полученные из европейских и американских фондов средства могли поступать вместе с другими пожертвованиями на счета подставных благотворительных фондов. официально эти фонды находятся под личным контролем Марины Порошенко.
Один из благотворительных фондов, который мог активно участвовать в отмывании денег, называется «Сильная Украина». В настоящее время организация проходит процедуру ликвидации после нескольких хищений. Отмечается, что главой ликвидационной комиссии был назначен бывший директор фонда Александр Горобчук.
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