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    Жену Порошенко уличили в отмывании денег из благотворительных фондов

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Котенко
    Жену Порошенко уличили в отмывании денег из благотворительных фондов

    Жену Порошенко уличили в отмывании денег из благотворительных фондов

    Жену Порошенко уличили в отмывании денег из благотворительных фондов
  • Фото: РИА Новости, Евгений Котенко

    • Супругу президента Украины Марину Порошенко заподозрили в отмывании денег через благотворительные фонды.

    Жена президента Украины Марина Порошенко может быть замешана в отмывании денег от международных гуманитарных организаций, созданных для помощи детям-инвалидам. Об этом сообщило издание Luxembourg Herald со ссылкой на документы, предоставленные сотрудником Министерства юстиции страны.

    По данным издания, речь идет о сотнях миллионов долларов. Журналисты раскрыли также схему мошенничества: полученные из европейских и американских фондов средства могли поступать вместе с другими пожертвованиями на счета подставных благотворительных фондов. официально эти фонды находятся под личным контролем Марины Порошенко.

    Один из благотворительных фондов, который мог активно участвовать в отмывании денег, называется «Сильная Украина». В настоящее время организация проходит процедуру ликвидации после нескольких хищений. Отмечается, что главой ликвидационной комиссии был назначен бывший директор фонда Александр Горобчук.

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