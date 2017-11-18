В России зажгли первую новогоднюю елку

Под Великим Устюгом отметили день рождения Деда Мороза.
Именинника в его официальной резиденции поздравил глава Ростуризма Олег Сафонов. Он назвал Деда Мороза самым главным волшебником и объявил, что с сегодняшнего дня в России начинают отмечать Новый год.
Олег Сафонов, сцены глава Ростуризма: «Дорогой Дедушка, позвольте вас поздравить с днем рождения! Так как вы являетесь самым главным нашим волшебником, исполняете желания всех, и детей, и взрослых, то очень просим вас дойти до каждого ребенка нашей страны, подарить детям все, что они хотят. Сегодня мы начинаем праздновать Новый год, зажигаем первую елку в нашей стране».
Всего поздравить Деда Мороза с днем рождения приехали более 4 тысяч гостей из 15 регионов России. С самого утра для них проводили представления. Так, Дед Мороз вместе с гостями и своим помощником Вовкой из «Тридевятого царства» восстановил перепутанные сказки, передает ТАСС.
А на Аллее чудес гости могли познакомиться со сказочными персонажами из разных регионов страны. Здесь были и удмуртский Тол Бабай, и татарский Дед Мороз Кыш Бабай, и кировская Кикимора, и Снегурочка из Костромы, и Девица Метелица из из города Вятские Поляны, и архангельский Снеговичок. После фейерверка именинник и все его сказочные гости отправились в центр Великого Устюга, где зажгли городскую елку.
Тем временем в преддверии Нового года Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает масштабное путешествие по стране и исполняет заветные желания россиян.
Олег Сафонов, сцены глава Ростуризма: «Дорогой Дедушка, позвольте вас поздравить с днем рождения! Так как вы являетесь самым главным нашим волшебником, исполняете желания всех, и детей, и взрослых, то очень просим вас дойти до каждого ребенка нашей страны, подарить детям все, что они хотят. Сегодня мы начинаем праздновать Новый год, зажигаем первую елку в нашей стране».
Всего поздравить Деда Мороза с днем рождения приехали более 4 тысяч гостей из 15 регионов России. С самого утра для них проводили представления. Так, Дед Мороз вместе с гостями и своим помощником Вовкой из «Тридевятого царства» восстановил перепутанные сказки, передает ТАСС.
А на Аллее чудес гости могли познакомиться со сказочными персонажами из разных регионов страны. Здесь были и удмуртский Тол Бабай, и татарский Дед Мороз Кыш Бабай, и кировская Кикимора, и Снегурочка из Костромы, и Девица Метелица из из города Вятские Поляны, и архангельский Снеговичок. После фейерверка именинник и все его сказочные гости отправились в центр Великого Устюга, где зажгли городскую елку.
Тем временем в преддверии Нового года Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает масштабное путешествие по стране и исполняет заветные желания россиян.
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