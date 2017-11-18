Специальная маркировка защитит россиян от поддельных лекарств

Сможет ли обязательная маркировка лекарств спасти Россию от поддельных таблеток, которые каждый год убивают 700 тысяч человек? И как в своей домашней аптечке уже сегодня отличить настоящее лекарство от смертельной подделки?

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По данным прокуратуры, почти шестая часть лекарств, продаваемых в самых настоящих аптеках, — либо фальшивые пустышки, либо, что еще страшнее, — опасный для жизни и здоровья контрафакт. На днях депутаты Госдумы приняли в первом чтении внесенный правительством законопроект о создании многоуровневой системы защиты лекарственных препаратов. И уже в будущем году с помощью специальной программы, которую можно будет скачать на любой смартфон, и специального знака, которым промаркируют каждую упаковку таблеток, можно будет легко отличить настоящее лекарство от контрафакта. Но защитит ли это нас от мошенников, которые привыкли наживаться на нашем здоровье? И можно ли уже сегодня навести порядок в собственных аптечках, разбиралась корреспондент НТВ Алла Давыдова.



Певица Людмила Николаева рассказала, как однажды столкнулась с поддельным лекарством.



Людмила Николаева, народная артистка России: «Антибиотик пропила, но почему-то у меня все перешло в астму. Я думаю, это была подделка, потому что врач не знал, что делать, мне легче не становилось».



В ее домашней аптечке — ворох знакомых каждому лекарств: аспирин, анальгин, сердечные капли. Все это отправляется на проверку — в том числе и то жаропонижающее, которое купила возле дома народная артистка Лариса Лужина. И кандидат в кандидаты в президенты, многодетная мама и общественный деятель Ирина Волынец говорит, что будет ждать, что покажут результаты экспертизы таблеток из ее аптечки. Для чистоты эксперимента журналисты НТВ и сами купили лекарства в разных аптеках по всей столице и в Интернете. Все это отправляется в лабораторию контроля качества лекарственных средств.



Итог: даже обычный копеечный аспирин не прошел краштест. Оказалось, что каждая шестая упаковка таблеток попала под подозрения экспертов. Кстати, большая часть из них была куплена в интернет-аптеках.



На этой неделе сотрудники Интерпола из 100 стран мира провели масштабную спецоперацию и обнаружили тонны лекарств (25 миллионов упаковок), которые продавали через интернет-аптеки. В России кустарные заводы работают в Питере, Подмосковье, за Уралом и в Ростове. Здесь легко подделывают все: и дешевые средства от головной боли, и дорогие препараты для онкобольных. Фальшивые лекарства нашли в США, Бельгии, Франции, Швеции, Англии. Больше всего подделок привозят из Китая или Индии. Чаще всего поделывают самые популярные таблетки. Антирейтинг возглавляют обезболивающие. Дальше — препараты улучшающие деятельность мозга, 11 процентов из ста у сердечных пилюлей, и 8 — от болей в желудке.



Подделка лекарств — прибыльнее наркоторговли. При минимальных затратах — миллиардные прибыли. Подделки можно штамповать в самом обычном гараже или подвале. штампуют даже в таких вот подвалах. В лучшем случае вместо действующего вещества — добавят безвредную муку, мел, крахмал и сахар. Главное — упаковать все это в красивую коробочку, чтобы пустить пыль в глаза.



Неужели все изменится, когда начнет действовать многоуровневая система защиты? Специальная маркировка со следующего года появится на упаковках с лекарствами. С помощью смартфона можно будет увидеть, где, кем и когда препарат произведен, на каком складе хранился, когда и в какую аптеку его доставили.



Подробнее — в репортаже НТВ.