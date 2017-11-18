Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы
    Специальная маркировка защитит россиян от поддельных лекарств. контрафакт, медицина, подделки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпециальная маркировка защитит россиян от поддельных лекарств

    Специальная маркировка защитит россиян от поддельных лекарств

    комментировать
    Специальная маркировка защитит россиян от поддельных лекарств

    Специальная маркировка защитит россиян от поддельных лекарств

    Специальная маркировка защитит россиян от поддельных лекарств

      Сможет ли обязательная маркировка лекарств спасти Россию от поддельных таблеток, которые каждый год убивают 700 тысяч человек? И как в своей домашней аптечке уже сегодня отличить настоящее лекарство от смертельной подделки?

      По данным прокуратуры, почти шестая часть лекарств, продаваемых в самых настоящих аптеках, — либо фальшивые пустышки, либо, что еще страшнее, — опасный для жизни и здоровья контрафакт. На днях депутаты Госдумы приняли в первом чтении внесенный правительством законопроект о создании многоуровневой системы защиты лекарственных препаратов. И уже в будущем году с помощью специальной программы, которую можно будет скачать на любой смартфон, и специального знака, которым промаркируют каждую упаковку таблеток, можно будет легко отличить настоящее лекарство от контрафакта. Но защитит ли это нас от мошенников, которые привыкли наживаться на нашем здоровье? И можно ли уже сегодня навести порядок в собственных аптечках, разбиралась корреспондент НТВ Алла Давыдова.

      Певица Людмила Николаева рассказала, как однажды столкнулась с поддельным лекарством.

      Людмила Николаева, народная артистка России: «Антибиотик пропила, но почему-то у меня все перешло в астму. Я думаю, это была подделка, потому что врач не знал, что делать, мне легче не становилось».

      В ее домашней аптечке — ворох знакомых каждому лекарств: аспирин, анальгин, сердечные капли. Все это отправляется на проверку — в том числе и то жаропонижающее, которое купила возле дома народная артистка Лариса Лужина. И кандидат в кандидаты в президенты, многодетная мама и общественный деятель Ирина Волынец говорит, что будет ждать, что покажут результаты экспертизы таблеток из ее аптечки. Для чистоты эксперимента журналисты НТВ и сами купили лекарства в разных аптеках по всей столице и в Интернете. Все это отправляется в лабораторию контроля качества лекарственных средств.

      Итог: даже обычный копеечный аспирин не прошел краштест. Оказалось, что каждая шестая упаковка таблеток попала под подозрения экспертов. Кстати, большая часть из них была куплена в интернет-аптеках.

      На этой неделе сотрудники Интерпола из 100 стран мира провели масштабную спецоперацию и обнаружили тонны лекарств (25 миллионов упаковок), которые продавали через интернет-аптеки. В России кустарные заводы работают в Питере, Подмосковье, за Уралом и в Ростове. Здесь легко подделывают все: и дешевые средства от головной боли, и дорогие препараты для онкобольных. Фальшивые лекарства нашли в США, Бельгии, Франции, Швеции, Англии. Больше всего подделок привозят из Китая или Индии. Чаще всего поделывают самые популярные таблетки. Антирейтинг возглавляют обезболивающие. Дальше — препараты улучшающие деятельность мозга, 11 процентов из ста у сердечных пилюлей, и 8 — от болей в желудке.

      Подделка лекарств — прибыльнее наркоторговли. При минимальных затратах — миллиардные прибыли. Подделки можно штамповать в самом обычном гараже или подвале. штампуют даже в таких вот подвалах. В лучшем случае вместо действующего вещества — добавят безвредную муку, мел, крахмал и сахар. Главное — упаковать все это в красивую коробочку, чтобы пустить пыль в глаза.

      Неужели все изменится, когда начнет действовать многоуровневая система защиты? Специальная маркировка со следующего года появится на упаковках с лекарствами. С помощью смартфона можно будет увидеть, где, кем и когда препарат произведен, на каком складе хранился, когда и в какую аптеку его доставили.

      Подробнее — в репортаже НТВ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru