Путин открыл памятник Александру III в Ялте

Президент принял участие в церемонии открытия памятника императору Александру III на территории парка Ливадийского дворца в Ялте.
Выступая на торжественной церемонии, глава государства назвал Александра III выдающимся деятелем и патриотом, который прямо и открыто отстаивал интересы страны.
Владимир Путин, президент РФ: «Современники называли его царем-миротворцем, но, как отмечал Сергей Юрьевич Витте, он дал России 13 лет мира не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью. Александр III отстаивал интересы прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире».
При этом Путин напомнил, что во время правления Александра III в стране бурно развивались промышленность и искусство, было принято прогрессивное для того времени трудовое законодательство и началось строительство Транссибирской магистрали.
Кроме того, президент отметил, что открывая памятник императору, «мы воздаем должное его делам, свершениям и заслугам, выражаем свое уважение неразрывной истории нашей страны, к людям всех званий и сословий, которые честно служили Отечеству», передает ТАСС.
На торжественной церемонии также присутствовали полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, религиозные деятели, студенты, нахимовцы и учащиеся других военных заведений.
Четырехметровый бронзовый памятник Александру III был изготовлен на одном из уральских заводов. Автором монумента стал народный художник России Андрей Ковальчук. Император изображен сидящим на срубе дерева в военной форме. Александр III опирается на меч, а позади него находится горизонтальная стела с двуглавым орлом.
Владимир Путин, президент РФ: «Современники называли его царем-миротворцем, но, как отмечал Сергей Юрьевич Витте, он дал России 13 лет мира не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью. Александр III отстаивал интересы прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире».
При этом Путин напомнил, что во время правления Александра III в стране бурно развивались промышленность и искусство, было принято прогрессивное для того времени трудовое законодательство и началось строительство Транссибирской магистрали.
Кроме того, президент отметил, что открывая памятник императору, «мы воздаем должное его делам, свершениям и заслугам, выражаем свое уважение неразрывной истории нашей страны, к людям всех званий и сословий, которые честно служили Отечеству», передает ТАСС.
На торжественной церемонии также присутствовали полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, религиозные деятели, студенты, нахимовцы и учащиеся других военных заведений.
Четырехметровый бронзовый памятник Александру III был изготовлен на одном из уральских заводов. Автором монумента стал народный художник России Андрей Ковальчук. Император изображен сидящим на срубе дерева в военной форме. Александр III опирается на меч, а позади него находится горизонтальная стела с двуглавым орлом.
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