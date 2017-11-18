Молодые украинцы боятся попасть в армию и женятся на бабушках

22-летний украинец женился на 80-летней родственнице, чтобы откосить от армии. Отец привел его в военкомат и заявил: «Он в армию не пойдет, у него супруга — инвалид первой группы». Бабушка, узнав о браке, расплакалась: ее уверяли, что она подписывает документы о наследстве pic.twitter.com/1UXtU6c0GL — НТВ (@ntvru) 13 ноября 2017 г.

После свадьбы «молодая» жена осталась в своем сельском доме, а новоиспеченный муж умчался подальше от нее и винницкого военкомата., военный комиссар Винницы (Украина): «Я ему в глаза сказал: уважаемый, береги свою новоиспеченную нареченную; если она в течение пяти лет помрет, тебя ждут Вооруженные силы Украины».Старушка подмахнула бумагу, как она думала, о наследстве, а вышло, что вышла замуж за горячо любимого человека. На Украине хлопцы готовы жениться на пенсионерках, чтобы откосить от армии. Такие нетрадиционные браки, может, и порадовали бы западных друзей Киева.Пётр Порошенко не устает гастролировать по стране с главным своим хитом — безвизовым въездом в ЕС, но только двери в мир кружевных трусиков чуть приоткрылись — украинцы начали покидать родину. В Лондон уехала работать сиделкой лучшая учительница Украины 2016 года.Президент то и дело рассказывает о том, что украинская армия входит в пятерку сильнейших на континенте. Как выяснил, армия, видимо, настолько сильная, что в ее ряды забирают зачастую прямо с вечеринок: в ночной клуб нагрянула полиция, и 32 уклониста сразу же поехали в военкомат. Через шесть месяцев солдат считается подготовленным и его различными способами уговаривают подписать контракт. В итоге он сразу же оказывается в зоне АТО.Впрочем, возможно, украинский президент Порошенко вовсе не ястреб, а голубь мира. И нужна ему не война, а имитация войны. И не маленькой победоносной, а даже наоборот — со вкусом поражения. Чтобы и дальше можно было кричать на всю Европу про то, как обижают украинцев. Ведь если всё закончится, надо будет объяснять почему после торжества майдана и сноса всех памятников Ленину зарплаты, пенсии, дороги, медицина так и не стали европейскими.Подробности — в репортаже.