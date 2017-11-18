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    Молодые украинцы боятся попасть в армию и женятся на бабушках. армии мира, браки и разводы, войны и вооруженные конфликты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМолодые украинцы боятся попасть в армию и женятся на бабушках

    Молодые украинцы боятся попасть в армию и женятся на бабушках

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    Молодые украинцы боятся попасть в армию и женятся на бабушках

    Молодые украинцы боятся попасть в армию и женятся на бабушках

    Молодые украинцы боятся попасть в армию и женятся на бабушках

      В Виннице 22-летний украинец, чтобы избежать призыва в армию, женился на собственной двоюродной бабушке Зинаиде, которой недавно исполнилось 80. Почему никто не хочет умирать за Незалежную?

      После свадьбы «молодая» жена осталась в своем сельском доме, а новоиспеченный муж умчался подальше от нее и винницкого военкомата.

      Александр Данилюк, военный комиссар Винницы (Украина): «Я ему в глаза сказал: уважаемый, береги свою новоиспеченную нареченную; если она в течение пяти лет помрет, тебя ждут Вооруженные силы Украины».

      Старушка подмахнула бумагу, как она думала, о наследстве, а вышло, что вышла замуж за горячо любимого человека. На Украине хлопцы готовы жениться на пенсионерках, чтобы откосить от армии. Такие нетрадиционные браки, может, и порадовали бы западных друзей Киева.



      Пётр Порошенко не устает гастролировать по стране с главным своим хитом — безвизовым въездом в ЕС, но только двери в мир кружевных трусиков чуть приоткрылись — украинцы начали покидать родину. В Лондон уехала работать сиделкой лучшая учительница Украины 2016 года.

      Президент то и дело рассказывает о том, что украинская армия входит в пятерку сильнейших на континенте. Как выяснил корреспондент Михаил Богданов, армия, видимо, настолько сильная, что в ее ряды забирают зачастую прямо с вечеринок: в ночной клуб нагрянула полиция, и 32 уклониста сразу же поехали в военкомат. Через шесть месяцев солдат считается подготовленным и его различными способами уговаривают подписать контракт. В итоге он сразу же оказывается в зоне АТО.

      Впрочем, возможно, украинский президент Порошенко вовсе не ястреб, а голубь мира. И нужна ему не война, а имитация войны. И не маленькой победоносной, а даже наоборот — со вкусом поражения. Чтобы и дальше можно было кричать на всю Европу про то, как обижают украинцев. Ведь если всё закончится, надо будет объяснять почему после торжества майдана и сноса всех памятников Ленину зарплаты, пенсии, дороги, медицина так и не стали европейскими.

      Подробности — в репортаже.

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