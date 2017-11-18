Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Негодяи и мракобесы: Кобзон прокомментировал срыв концерта Райкина в Одессе

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    • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
    Негодяи и мракобесы: Кобзон прокомментировал срыв концерта Райкина в Одессе

    Негодяи и мракобесы: Кобзон прокомментировал срыв концерта Райкина в Одессе

    Негодяи и мракобесы: Кобзон прокомментировал срыв концерта Райкина в Одессе
  • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

    • Народный артист Иосиф Кобзон после скандала на спектакле Райкина в Одессе посоветовал всем российским музыкантам и актерам отказаться от концертов на Украине.

    Депутат Госдумы РФ, народный артист Иосиф Кобзон в интервью НСН заявил, что Константину Райкину не стоило ездить с гастролями в Одессу и «унижаться перед этими негодяями».

    Иосиф Кобзон, депутат Госдумы РФ: «Что такое бывало в Одессе, я знаю по себе. Когда еще не было Майдана и переворота мой сольный концерт пытались сорвать, но не получилось. Зачем Райкин туда поехал? Ему мало России, мало других республик, где его ждут, где не будет оснований для беспокойства?»

    «Негодяями и мракобесами» Кобзон назвал группу радикалов, которые ворвались в заполненный людьми зрительный зал, где должен был с минуты на минуту начаться моноспектакль Константина Райкина «Над балаганом небо…» Около 20 мужчин в балаклавах стали кричать, что российский артист является «врагом Украины», потому что поддерживает «аннексию Крыма». Также радикалы требовали от артиста ответить на вопрос «Чей Крым?»

    Иосиф Кобзон: «Эти негодяи, мракобесы, хотят хоть как-то навредить нашим отношениям с Украиной. Но не удастся. Подождем еще годик. Я думаю, что их сумасшедшие головы сметут сами же украинцы».

    Зрители поддержали Райкина аплодисментами. Артист же, прежде чем покинуть сцену, сказал: «В следующий раз. Спасибо, с вами очень хорошо».

    смотретьУкраинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе
    Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе
    Полиция Одессы квалифицировала срыв моноспектакля Константина Райкина как хулиганство и возбудила уголовное дело. При этом в правоохранительных органах отметили, что не получали ни от зрителей, ни от членов труппы каких-либо жалоб или заявлений.

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