Негодяи и мракобесы: Кобзон прокомментировал срыв концерта Райкина в Одессе

Народный артист Иосиф Кобзон после скандала на спектакле Райкина в Одессе посоветовал всем российским музыкантам и актерам отказаться от концертов на Украине.
Депутат Госдумы РФ, народный артист Иосиф Кобзон в интервью НСН заявил, что Константину Райкину не стоило ездить с гастролями в Одессу и «унижаться перед этими негодяями».
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы РФ: «Что такое бывало в Одессе, я знаю по себе. Когда еще не было Майдана и переворота мой сольный концерт пытались сорвать, но не получилось. Зачем Райкин туда поехал? Ему мало России, мало других республик, где его ждут, где не будет оснований для беспокойства?»
«Негодяями и мракобесами» Кобзон назвал группу радикалов, которые ворвались в заполненный людьми зрительный зал, где должен был с минуты на минуту начаться моноспектакль Константина Райкина «Над балаганом небо…» Около 20 мужчин в балаклавах стали кричать, что российский артист является «врагом Украины», потому что поддерживает «аннексию Крыма». Также радикалы требовали от артиста ответить на вопрос «Чей Крым?»
Иосиф Кобзон: «Эти негодяи, мракобесы, хотят хоть как-то навредить нашим отношениям с Украиной. Но не удастся. Подождем еще годик. Я думаю, что их сумасшедшие головы сметут сами же украинцы».
Зрители поддержали Райкина аплодисментами. Артист же, прежде чем покинуть сцену, сказал: «В следующий раз. Спасибо, с вами очень хорошо».
Полиция Одессы квалифицировала срыв моноспектакля Константина Райкина как хулиганство и возбудила уголовное дело. При этом в правоохранительных органах отметили, что не получали ни от зрителей, ни от членов труппы каких-либо жалоб или заявлений.
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы РФ: «Что такое бывало в Одессе, я знаю по себе. Когда еще не было Майдана и переворота мой сольный концерт пытались сорвать, но не получилось. Зачем Райкин туда поехал? Ему мало России, мало других республик, где его ждут, где не будет оснований для беспокойства?»
«Негодяями и мракобесами» Кобзон назвал группу радикалов, которые ворвались в заполненный людьми зрительный зал, где должен был с минуты на минуту начаться моноспектакль Константина Райкина «Над балаганом небо…» Около 20 мужчин в балаклавах стали кричать, что российский артист является «врагом Украины», потому что поддерживает «аннексию Крыма». Также радикалы требовали от артиста ответить на вопрос «Чей Крым?»
Иосиф Кобзон: «Эти негодяи, мракобесы, хотят хоть как-то навредить нашим отношениям с Украиной. Но не удастся. Подождем еще годик. Я думаю, что их сумасшедшие головы сметут сами же украинцы».
Зрители поддержали Райкина аплодисментами. Артист же, прежде чем покинуть сцену, сказал: «В следующий раз. Спасибо, с вами очень хорошо».
Полиция Одессы квалифицировала срыв моноспектакля Константина Райкина как хулиганство и возбудила уголовное дело. При этом в правоохранительных органах отметили, что не получали ни от зрителей, ни от членов труппы каких-либо жалоб или заявлений.
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