Самый титулованный тяжелоатлет в истории умер в 50 лет

Трехкратный олимпийский
чемпион-тяжелоатлет Наим Сулейманоглу умер на 51-м году жизни.
Турецкий тяжелоатлет Сулейманоглу скончался в одной из больниц Стамбула, сообщает France Press.
В конце сентября он попал в больницу в конце сентября с диагнозом печеночная недостаточность.
Сулейманоглу родился в Болгарии. Он победил на Олимпиадах 1988, 1992 и 1996 годов. На счету тяжелоатлета — семь золотых медалей на чемпионатах мира и 46 мировых рекордов. Сулейманоглу выступал в легких весовых категориях, был невысокого роста, поэтому получил прозвище Карманный Геркулес.
В конце сентября он попал в больницу в конце сентября с диагнозом печеночная недостаточность.
Сулейманоглу родился в Болгарии. Он победил на Олимпиадах 1988, 1992 и 1996 годов. На счету тяжелоатлета — семь золотых медалей на чемпионатах мира и 46 мировых рекордов. Сулейманоглу выступал в легких весовых категориях, был невысокого роста, поэтому получил прозвище Карманный Геркулес.
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