Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Самый титулованный тяжелоатлет в истории умер в 50 лет

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    • Фото: Reuters © 2017, Oleg Popov
    Самый титулованный тяжелоатлет в истории умер в 50 лет

    Самый титулованный тяжелоатлет в истории умер в 50 лет

    Самый титулованный тяжелоатлет в истории умер в 50 лет
  • Фото: Reuters © 2017, Oleg Popov

    • Трехкратный олимпийский чемпион-тяжелоатлет Наим Сулейманоглу умер на 51-м году жизни.

    Турецкий тяжелоатлет Сулейманоглу скончался в одной из больниц Стамбула, сообщает France Press.

    В конце сентября он попал в больницу в конце сентября с диагнозом печеночная недостаточность.

    Сулейманоглу родился в Болгарии. Он победил на Олимпиадах 1988, 1992 и 1996 годов. На счету тяжелоатлета — семь золотых медалей на чемпионатах мира и 46 мировых рекордов. Сулейманоглу выступал в легких весовых категориях, был невысокого роста, поэтому получил прозвище Карманный Геркулес.

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