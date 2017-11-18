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Секрет на миллион

    Во время беспорядков в Одессе главе полиции разбили голову металлическим прутом

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    • Фото: dumskaya.net
    Во время беспорядков в Одессе главе полиции разбили голову металлическим прутом

    Во время беспорядков в Одессе главе полиции разбили голову металлическим прутом

    Во время беспорядков в Одессе главе полиции разбили голову металлическим прутом
  • Фото: dumskaya.net

    • Беспорядки и столкновения с полицией произошли у Летнего театра в Городском саду Одессы.

    Демонстранты снесли ворота, принялись бросать дымовые шашки и петарды, а также устроили потасовку с полицейскими.

    Как сообщили власти, всего ранения и травмы получили 10 правоохранителей, в том числе начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин. Его ударили металлическим прутом по голове, передает УНН.

    При этом в Нацполиции заявили, что конфликт спровоцировала группа демонстрантов в балаклавах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Нанесение телесных повреждений сотруднику полиции».

    Отметим, что сегодня у Летнего театра в Городском саду собрались несколько сотен одесситов, которые потребовали не допустить застройки этой территории и запретить вырубку деревьев.

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