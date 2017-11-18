Во время беспорядков в Одессе главе полиции разбили голову металлическим прутом

Беспорядки и столкновения с полицией произошли у Летнего театра в Городском саду Одессы.
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Демонстранты снесли ворота, принялись бросать дымовые шашки и петарды, а также устроили потасовку с полицейскими.
Как сообщили власти, всего ранения и травмы получили 10 правоохранителей, в том числе начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин. Его ударили металлическим прутом по голове, передает УНН.
При этом в Нацполиции заявили, что конфликт спровоцировала группа демонстрантов в балаклавах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Нанесение телесных повреждений сотруднику полиции».
Отметим, что сегодня у Летнего театра в Городском саду собрались несколько сотен одесситов, которые потребовали не допустить застройки этой территории и запретить вырубку деревьев.
Как сообщили власти, всего ранения и травмы получили 10 правоохранителей, в том числе начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин. Его ударили металлическим прутом по голове, передает УНН.
При этом в Нацполиции заявили, что конфликт спровоцировала группа демонстрантов в балаклавах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Нанесение телесных повреждений сотруднику полиции».
Отметим, что сегодня у Летнего театра в Городском саду собрались несколько сотен одесситов, которые потребовали не допустить застройки этой территории и запретить вырубку деревьев.
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