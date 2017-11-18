Инспекторы ГИБДД в Краснодаре прошли крестным ходом по опасному участку трассы

Накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП около сотни сотрудников ГИБДД с хоругвями устроили крестный ход на опасном участке трассы Темрюк — Краснодар.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кубанской митрополии, крестный ход в окрестностях станицы Елизаветинской провели по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.
Шествие, сопровождаемое звоном колоколов передвижной звонницы, возглавил протоиерей Богдан Черных, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского. Всего же в мероприятии на аварийном участке автодороги приняли участие около 200 человек, в том числе начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники ГАИ и ДПС, а также прихожане краснодарских храмов.
Сегодня во всех храмах Екатеринодарской епархии совершили заупокойные богослужения по всем погибшим в автокатастрофах, а завтра в церквях будут молиться о здравии и благоразумии всех путешествующих.
Шествие, сопровождаемое звоном колоколов передвижной звонницы, возглавил протоиерей Богдан Черных, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского. Всего же в мероприятии на аварийном участке автодороги приняли участие около 200 человек, в том числе начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники ГАИ и ДПС, а также прихожане краснодарских храмов.
Сегодня во всех храмах Екатеринодарской епархии совершили заупокойные богослужения по всем погибшим в автокатастрофах, а завтра в церквях будут молиться о здравии и благоразумии всех путешествующих.
Комментарии