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    Инспекторы ГИБДД в Краснодаре прошли крестным ходом по опасному участку трассы

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    • Фото: Отдел пропаганды Краевой Госавтоинспекции
    Инспекторы ГИБДД в Краснодаре прошли крестным ходом по опасному участку трассы

    Инспекторы ГИБДД в Краснодаре прошли крестным ходом по опасному участку трассы

    Инспекторы ГИБДД в Краснодаре прошли крестным ходом по опасному участку трассы
  • Фото: Отдел пропаганды Краевой Госавтоинспекции

    • Накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП около сотни сотрудников ГИБДД с хоругвями устроили крестный ход на опасном участке трассы Темрюк — Краснодар.

    Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кубанской митрополии, крестный ход в окрестностях станицы Елизаветинской провели по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

    Шествие, сопровождаемое звоном колоколов передвижной звонницы, возглавил протоиерей Богдан Черных, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского. Всего же в мероприятии на аварийном участке автодороги приняли участие около 200 человек, в том числе начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники ГАИ и ДПС, а также прихожане краснодарских храмов.

    Сегодня во всех храмах Екатеринодарской епархии совершили заупокойные богослужения по всем погибшим в автокатастрофах, а завтра в церквях будут молиться о здравии и благоразумии всех путешествующих.

    Инспекторы ГИБДД в Краснодаре прошли крестным ходом по опасному участку трассы. ГИБДД, ДТП, Краснодар, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Инспекторы ГИБДД в Краснодаре прошли крестным ходом по опасному участку трассы. ГИБДД, ДТП, Краснодар, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Инспекторы ГИБДД в Краснодаре прошли крестным ходом по опасному участку трассы. ГИБДД, ДТП, Краснодар, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Инспекторы ГИБДД в Краснодаре прошли крестным ходом по опасному участку трассы. ГИБДД, ДТП, Краснодар, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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