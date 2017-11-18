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    В Сочи в День города испекли гигантский хачапури: фото

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    • Фото: sochigov / vk.com
    В Сочи в День города испекли гигантский хачапури: фото

    В Сочи в День города испекли гигантский хачапури: фото

    В Сочи в День города испекли гигантский хачапури: фото
  • Фото: sochigov / vk.com

    • Хачапури массой в 40 килограммов, приготовленный в День города Сочи, вошел в Книгу рекордов России.

    В Сочи в субботу приготовили гигантский хачапури по-аджарски. Для приготовления блюда использовали более 40 килограммов сырья, в том числе 100 яиц и 16 килограммов сыра, сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти. Выпекали хачапури целиком в специальной печи.

    Из сообщения муниципалитета Сочи: «Технологи и повара начали работу над хачапури сегодня в шесть утра. Всего над изделием трудились около десяти специалистов. Его вес составил 37,5 килограммов, 230 сантиметров в длину, 130 сантиметров в ширину и 6 сантиметров в высоту. Это достижение вошло в Книгу рекордов России».

    Дегустация блюда стала главным событием Дня города. Хачапури разрезали на сотни кусочков и угостили всех гостей праздника.

    В Сочи в День города испекли гигантский хачапури: фото. Сочи, еда, рекорды, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    В Сочи в День города испекли гигантский хачапури: фото. Сочи, еда, рекорды, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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