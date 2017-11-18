В Сочи в День города испекли гигантский хачапури: фото

Хачапури массой в 40 килограммов, приготовленный в День города Сочи, вошел в Книгу рекордов России.
В Сочи в субботу приготовили гигантский хачапури по-аджарски. Для приготовления блюда использовали более 40 килограммов сырья, в том числе 100 яиц и 16 килограммов сыра, сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти. Выпекали хачапури целиком в специальной печи.
Из сообщения муниципалитета Сочи: «Технологи и повара начали работу над хачапури сегодня в шесть утра. Всего над изделием трудились около десяти специалистов. Его вес составил 37,5 килограммов, 230 сантиметров в длину, 130 сантиметров в ширину и 6 сантиметров в высоту. Это достижение вошло в Книгу рекордов России».
Дегустация блюда стала главным событием Дня города. Хачапури разрезали на сотни кусочков и угостили всех гостей праздника.
Из сообщения муниципалитета Сочи: «Технологи и повара начали работу над хачапури сегодня в шесть утра. Всего над изделием трудились около десяти специалистов. Его вес составил 37,5 килограммов, 230 сантиметров в длину, 130 сантиметров в ширину и 6 сантиметров в высоту. Это достижение вошло в Книгу рекордов России».
Дегустация блюда стала главным событием Дня города. Хачапури разрезали на сотни кусочков и угостили всех гостей праздника.
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