СМИ: Усманов решил купить бельгийский футбольный клуб за 80 млн евро

Миллиардер Алишер Усманов ведет переговоры о покупке бельгийского футбольного клуба «Андерлехт».
Российский предприниматель заинтересован в выкупе контрольного пакета акций. Сделка оценивается в 80 млн евро.
Также на «Андерлехт» претендуют бельгийские предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, которые действуют в тандеме. Как сообщает издание Het Laatste Nieuws, представители клуба уже провели переговоры с обеими сторонами и в ближайшее время объявят о своем решении.
При этом отмечается, что нынешнему владельцу и президенту «Андерлехта» Роже Ванден Стоку предлагают остаться у руля клуба еще на несколько лет. Также он сможет сохранить четверть акций клуба.
Отметим, что Алишер Усманов уже является владельцем более 30% акций лондонского «Арсеанала». Также поступали сообщения об интересе миллиардера к акциям ливерпульского «Эвертона».
Также на «Андерлехт» претендуют бельгийские предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, которые действуют в тандеме. Как сообщает издание Het Laatste Nieuws, представители клуба уже провели переговоры с обеими сторонами и в ближайшее время объявят о своем решении.
При этом отмечается, что нынешнему владельцу и президенту «Андерлехта» Роже Ванден Стоку предлагают остаться у руля клуба еще на несколько лет. Также он сможет сохранить четверть акций клуба.
Отметим, что Алишер Усманов уже является владельцем более 30% акций лондонского «Арсеанала». Также поступали сообщения об интересе миллиардера к акциям ливерпульского «Эвертона».
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