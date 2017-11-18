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    СМИ: Усманов решил купить бельгийский футбольный клуб за 80 млн евро

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    • Фото: Reuters © 2017, Francois Lenoir
    СМИ: Усманов решил купить бельгийский футбольный клуб за 80 млн евро

    СМИ: Усманов решил купить бельгийский футбольный клуб за 80 млн евро

    СМИ: Усманов решил купить бельгийский футбольный клуб за 80 млн евро
  • Фото: Reuters © 2017, Francois Lenoir

    • Миллиардер Алишер Усманов ведет переговоры о покупке бельгийского футбольного клуба «Андерлехт».

    Российский предприниматель заинтересован в выкупе контрольного пакета акций. Сделка оценивается в 80 млн евро.

    Также на «Андерлехт» претендуют бельгийские предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, которые действуют в тандеме. Как сообщает издание Het Laatste Nieuws, представители клуба уже провели переговоры с обеими сторонами и в ближайшее время объявят о своем решении.

    При этом отмечается, что нынешнему владельцу и президенту «Андерлехта» Роже Ванден Стоку предлагают остаться у руля клуба еще на несколько лет. Также он сможет сохранить четверть акций клуба.

    Отметим, что Алишер Усманов уже является владельцем более 30% акций лондонского «Арсеанала». Также поступали сообщения об интересе миллиардера к акциям ливерпульского «Эвертона».

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