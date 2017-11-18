В Ленобласти водитель расчленил и попытался сжечь сбитого им пенсионера

30-летнего мужчину задержали за убийство пенсионера в Ленинградской области.
Обгоревшее тело 71-летнего жителя Ленобласти, пропавшего 8 ноября, накануне было обнаружено в лесу неподалеку от деревни Выбье Кингисеппского района. При этом голова и кисти рук погибшего были отсечены.
По подозрению в убийстве пенсионера был задержан 30-летний мужчина. По предварительным данным, он, двигаясь на автомобиле, задел потерпевшего и, решив, что пенсионер погиб, решил избавиться от тела. Злоумышленник вывез погибшего в лес, где расчленил и попытался сжечь его. После этого он закопал останки в землю.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Убийство». В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого, сообщили в управлении СК по Ленинградской области.
По подозрению в убийстве пенсионера был задержан 30-летний мужчина. По предварительным данным, он, двигаясь на автомобиле, задел потерпевшего и, решив, что пенсионер погиб, решил избавиться от тела. Злоумышленник вывез погибшего в лес, где расчленил и попытался сжечь его. После этого он закопал останки в землю.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Убийство». В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого, сообщили в управлении СК по Ленинградской области.
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