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Квартирный вопрос

    В Китае спустили на воду первый в мире электрокорабль

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    • Фото: twitter.com
    В Китае спустили на воду первый в мире электрокорабль

    В Китае спустили на воду первый в мире электрокорабль

    В Китае спустили на воду первый в мире электрокорабль
  • Фото: twitter.com

    • Первое в мире судно, работающее на электроэнергии, было спущено на воду в городе Гуанчжоу.

    В китайском городе Гунчжоу спустили на воду первый корабль, работающий на электроэнергии. При полной зарядке судно длиной 70 метров и шириной 14 метров может проплыть 80 километров. Управлять кораблем будет экипаж из 6 человек.

    Грузоподъемность электрокорабля составляет 2 тысячи тонн. Судно будут использовать для перевозки грузов по реке Чжуцзян. Заряжать двигатель в порту нужно два часа, этого времени обычно хватает на обработку груза, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.

    В будущем на подобных электросудах планируется перевозить пассажиров.

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