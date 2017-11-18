В Китае спустили на воду первый в мире электрокорабль

Первое в мире судно, работающее на электроэнергии, было спущено на воду в городе Гуанчжоу.
В китайском городе Гунчжоу спустили на воду первый корабль, работающий на электроэнергии. При полной зарядке судно длиной 70 метров и шириной 14 метров может проплыть 80 километров. Управлять кораблем будет экипаж из 6 человек.
Грузоподъемность электрокорабля составляет 2 тысячи тонн. Судно будут использовать для перевозки грузов по реке Чжуцзян. Заряжать двигатель в порту нужно два часа, этого времени обычно хватает на обработку груза, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.
В будущем на подобных электросудах планируется перевозить пассажиров.
Грузоподъемность электрокорабля составляет 2 тысячи тонн. Судно будут использовать для перевозки грузов по реке Чжуцзян. Заряжать двигатель в порту нужно два часа, этого времени обычно хватает на обработку груза, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.
В будущем на подобных электросудах планируется перевозить пассажиров.
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