Прохожий нашел древнегреческую могилу на пляже в Евпатории

В Евпатории случайно нашли древнегреческую могилу конца IV — начала III века до нашей эры.
Удивительную находку сделал случайный прохожий, который наткнулся на край большой каменной плиты на одном из центральных пляжей города. О своей находке прохожий поспешил сообщить в Институт археологии Крыма.
Археологи же выяснили, что на пляже была обнаружена древнегреческая плитовая могила конца IV — начала III века до нашей эры. Скорее всего, она относится к тем временам, когда на месте нынешней Евпатории находился город Керкинитида.
В рукотворном каменном ящике длиной 120 см также нашли остатки погребального инвентаря — астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькую монету. Археологи предполагают, что это было захоронение ребенка.
Людмила Дубинина, заместитель директора по научной работе Евпаторийского краеведческого музея: «Найден великолепный экспонат, нечасто встречаются такие находки. Посмотрите, как хорошо отесаны известняковые плиты, из которых выполнены стены, как тщательно они подогнаны друг к другу».
Как подчеркнули в городской администрации, в этом районе никогда не находили ничего подобного. А в Евпатории подобные находки были сделаны еще в конце 70-х годов прошлого века. Тогда при строительстве кафе нашли участок некрополя с двумя плитовыми могилами.
Археологи же выяснили, что на пляже была обнаружена древнегреческая плитовая могила конца IV — начала III века до нашей эры. Скорее всего, она относится к тем временам, когда на месте нынешней Евпатории находился город Керкинитида.
В рукотворном каменном ящике длиной 120 см также нашли остатки погребального инвентаря — астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькую монету. Археологи предполагают, что это было захоронение ребенка.
Людмила Дубинина, заместитель директора по научной работе Евпаторийского краеведческого музея: «Найден великолепный экспонат, нечасто встречаются такие находки. Посмотрите, как хорошо отесаны известняковые плиты, из которых выполнены стены, как тщательно они подогнаны друг к другу».
Как подчеркнули в городской администрации, в этом районе никогда не находили ничего подобного. А в Евпатории подобные находки были сделаны еще в конце 70-х годов прошлого века. Тогда при строительстве кафе нашли участок некрополя с двумя плитовыми могилами.
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