Центру реабилитации детей с ДЦП нужны деньги на покупку ай-трекеров

Детскому центру «Елизаветинский сад» нужна помощь. Учреждение занимается реабилитацией больных ДЦП. Недавно там появились специальные аппараты
ай-трекеры. Они управляются с помощью глаз и позволяют озвучивать мысли ребенка. Для тех, кто практически не может двигаться и говорить, это настоящее спасение. Однако ай-трекеры центру выделили на время. Чтобы купить для подопечных хотя бы 3 аппарата, нужно собрать полтора миллиона рублей.
У восьмилетнего Василия Корда фантастическое чувство юмора. Даже на занятиях по изучению ай-трекера он успевает подшутить над взрослыми.
Наталия Шнырова, ИТ-специалист: «Василий — большой молодец! Он сразу влюбляет в себя каждый раз. Мы просто встречаемся достаточно долго, каждый раз у нас большие успехи. Когда он садится за устройство, он понимает, чего он хочет!»
Во время обучения работе с ай-трекером детей с ДЦП не поймешь, кто более счастлив — ребенок или его родители. Дело в том, что обычно в семье общение напоминает игру в угадайку, когда папа или мама по реакции мальчика пытаются получить ответы на свои вопросы и понять, хочет ли ребенок есть, пить или гулять.
Нина Корда, мама Василия: «Нравится очень, потому, что мы, к сожалению, разговаривать не умеем. И ручки работают плохо. И такой планшет, такой аппарат для таких деток — просто панацея».
Самые первые ай-трекеры привезли в Россию только этой весной. Лишь совсем недавно обучающие программы были переведены на русский язык. Хотя на Западе это устройство известно давно. Выдающийся ученый Стивен Хокинг именно с помощью ай-трекера общается с окружающим миром, занимается научными исследованиями и пишет статьи.
Ай-трекеры — это аппараты, управляемые с помощью движения глаз. Они появились в Швеции и Соединенных Штатах более 10 лет назад. Теперь они есть и в России. Василию, Григорию и десяткам других подопечных службы помощи «Милосердие» и центра «Елизаветинский сад» они очень и очень нужны.
Ребята ждут этих занятий как самого главного события в своей жизни, ведь впервые, пусть и с помощью механического или синтезированного голоса, они могут громко произнести свое имя, что-то сказать родителям или просто поиграть. Педагоги говорят, что это очень непростая работа, но, возможно, кого-то из их подопечных ждет такая же судьба, как Стивена Хокинга. Все их воспитанники — очень одаренные дети.
Маргарита Трунова, психолог центра «Елизаветинский сад»: «Это очень сложно. Фиксировать взгляд, переводить взглядом, управлять взглядом — это очень трудно. Я удивлена, что Гриша сейчас так легко играет».
Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, проблема в том, что оба ай-трекера сейчас взяты на испытание. Стоимость каждого из них вместе с несколькими специальными программами, позволяющими общаться этим особенным детям с внешним миром, достигает 500 тысяч рублей. В специализированном детском саду, находящемся на попечении Марфо-Мариинской обители, надеются приобрести как минимум 3 ай-трекера.
Татьяна Мышатина, директор центра «Елизаветинский Сад»: «Это невероятная возможность. Тяжело и больно, что она недоступна нашим детям, потому что они могут разговаривать. Вася и Гриша — это дети с сохранным интеллектом, но они не могут в силу своих физических возможностей говорить с нами. Мы общаемся карточками, но они могут намного больше. Это дети, которые могут писать, читать. Вася пишет замечательные истории о своей жизни».
Сейчас на занятия приходят 34 ребенка. В ближайшее время центр переедет в большее помещение, после этого его смогут посещать еще 106 детей с диагнозом ДЦП. Служба помощи «Милосердие» и центр «Елизаветинский сад» просят зрителей НТВ помочь в сборе средств на приобретение ай-трекеров. Чтобы помочь детям, отправьте СМС на номер 3434 со словом «садик» и суммой пожертвования. Например: садик 350.
Наталия Шнырова, ИТ-специалист: «Василий — большой молодец! Он сразу влюбляет в себя каждый раз. Мы просто встречаемся достаточно долго, каждый раз у нас большие успехи. Когда он садится за устройство, он понимает, чего он хочет!»
Во время обучения работе с ай-трекером детей с ДЦП не поймешь, кто более счастлив — ребенок или его родители. Дело в том, что обычно в семье общение напоминает игру в угадайку, когда папа или мама по реакции мальчика пытаются получить ответы на свои вопросы и понять, хочет ли ребенок есть, пить или гулять.
Нина Корда, мама Василия: «Нравится очень, потому, что мы, к сожалению, разговаривать не умеем. И ручки работают плохо. И такой планшет, такой аппарат для таких деток — просто панацея».
Самые первые ай-трекеры привезли в Россию только этой весной. Лишь совсем недавно обучающие программы были переведены на русский язык. Хотя на Западе это устройство известно давно. Выдающийся ученый Стивен Хокинг именно с помощью ай-трекера общается с окружающим миром, занимается научными исследованиями и пишет статьи.
Ай-трекеры — это аппараты, управляемые с помощью движения глаз. Они появились в Швеции и Соединенных Штатах более 10 лет назад. Теперь они есть и в России. Василию, Григорию и десяткам других подопечных службы помощи «Милосердие» и центра «Елизаветинский сад» они очень и очень нужны.
Ребята ждут этих занятий как самого главного события в своей жизни, ведь впервые, пусть и с помощью механического или синтезированного голоса, они могут громко произнести свое имя, что-то сказать родителям или просто поиграть. Педагоги говорят, что это очень непростая работа, но, возможно, кого-то из их подопечных ждет такая же судьба, как Стивена Хокинга. Все их воспитанники — очень одаренные дети.
Маргарита Трунова, психолог центра «Елизаветинский сад»: «Это очень сложно. Фиксировать взгляд, переводить взглядом, управлять взглядом — это очень трудно. Я удивлена, что Гриша сейчас так легко играет».
Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, проблема в том, что оба ай-трекера сейчас взяты на испытание. Стоимость каждого из них вместе с несколькими специальными программами, позволяющими общаться этим особенным детям с внешним миром, достигает 500 тысяч рублей. В специализированном детском саду, находящемся на попечении Марфо-Мариинской обители, надеются приобрести как минимум 3 ай-трекера.
Татьяна Мышатина, директор центра «Елизаветинский Сад»: «Это невероятная возможность. Тяжело и больно, что она недоступна нашим детям, потому что они могут разговаривать. Вася и Гриша — это дети с сохранным интеллектом, но они не могут в силу своих физических возможностей говорить с нами. Мы общаемся карточками, но они могут намного больше. Это дети, которые могут писать, читать. Вася пишет замечательные истории о своей жизни».
Сейчас на занятия приходят 34 ребенка. В ближайшее время центр переедет в большее помещение, после этого его смогут посещать еще 106 детей с диагнозом ДЦП. Служба помощи «Милосердие» и центр «Елизаветинский сад» просят зрителей НТВ помочь в сборе средств на приобретение ай-трекеров. Чтобы помочь детям, отправьте СМС на номер 3434 со словом «садик» и суммой пожертвования. Например: садик 350.
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