Сила рифмы: клип о ямах на дорогах Сургута заставил чиновников затеять ремонт

Ямы на дорогах Сургута поразили российских автомобилистов. Клип о самом обычном дворе, созданный творческими сибиряками, произвел эффект разорвавшейся бомбы. В Интернете ролик набрал сотни тысяч просмотров.
«Пусть узнает родная планета про это восьмое чудо света», — поют жители Сургута перед камерой, подпрыгивая на ямах. Дорогу в родном дворе Антона Храловича не ремонтировали почти 40 лет. Накипело.
Антон Хралович: «С годов 80-х, как дом был сделан, дорога не ремонтировалась вообще. Естественно, в какой-то момент надоело, машину перестал загонять во двор».
Зрители со всей страны в сургутском клипе узнали свои дворы и в комментариях пишут, что такие дороги не только в сибирском городе, это проблема всероссийского масштаба. Сила рифмы и правильный бит задели чиновников. Вскоре после размещения клипа в Сети работа закипела и во дворе.
Антон Хралович: «Я не такой человек, чтобы ходить по каким-то инстанциям и писать кучу заявлений и жалоб. Мы решили сделать немножко по-другому, не чтобы не ходить в администрацию, к примеру, или в управляющую компанию, а чтобы они к нам пришли и предложили все починить».
Как выяснила программа «Главная дорога», за творчеством Антона и его команды теперь следит глава города. Новый клип он разместил на своей странице с припиской: «Пристыдили нас, мы исправились. А теперь такая вот творческая благодарность! Пусть теперь другие управляющие компании завидуют. А еще лучше — пусть проводят ремонт!» Ребята из Сургута показали, что с творческим подходом можно прославиться и одновременно решить проблему.
Антон Хралович: «С годов 80-х, как дом был сделан, дорога не ремонтировалась вообще. Естественно, в какой-то момент надоело, машину перестал загонять во двор».
Зрители со всей страны в сургутском клипе узнали свои дворы и в комментариях пишут, что такие дороги не только в сибирском городе, это проблема всероссийского масштаба. Сила рифмы и правильный бит задели чиновников. Вскоре после размещения клипа в Сети работа закипела и во дворе.
Антон Хралович: «Я не такой человек, чтобы ходить по каким-то инстанциям и писать кучу заявлений и жалоб. Мы решили сделать немножко по-другому, не чтобы не ходить в администрацию, к примеру, или в управляющую компанию, а чтобы они к нам пришли и предложили все починить».
Как выяснила программа «Главная дорога», за творчеством Антона и его команды теперь следит глава города. Новый клип он разместил на своей странице с припиской: «Пристыдили нас, мы исправились. А теперь такая вот творческая благодарность! Пусть теперь другие управляющие компании завидуют. А еще лучше — пусть проводят ремонт!» Ребята из Сургута показали, что с творческим подходом можно прославиться и одновременно решить проблему.
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