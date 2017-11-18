Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос
    Сила рифмы: клип о ямах на дорогах Сургута заставил чиновников затеять ремонт. автомобили, дороги, Интернет, музыка и музыканты, ремонт, Сургут. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСила рифмы: клип о ямах на дорогах Сургута заставил чиновников затеять ремонт

    Сила рифмы: клип о ямах на дорогах Сургута заставил чиновников затеять ремонт

    комментировать
    Сила рифмы: клип о ямах на дорогах Сургута заставил чиновников затеять ремонт

    Сила рифмы: клип о ямах на дорогах Сургута заставил чиновников затеять ремонт

    Сила рифмы: клип о ямах на дорогах Сургута заставил чиновников затеять ремонт

      Ямы на дорогах Сургута поразили российских автомобилистов. Клип о самом обычном дворе, созданный творческими сибиряками, произвел эффект разорвавшейся бомбы. В Интернете ролик набрал сотни тысяч просмотров.

      «Пусть узнает родная планета про это восьмое чудо света», — поют жители Сургута перед камерой, подпрыгивая на ямах. Дорогу в родном дворе Антона Храловича не ремонтировали почти 40 лет. Накипело.

      Антон Хралович: «С годов 80-х, как дом был сделан, дорога не ремонтировалась вообще. Естественно, в какой-то момент надоело, машину перестал загонять во двор».

      Зрители со всей страны в сургутском клипе узнали свои дворы и в комментариях пишут, что такие дороги не только в сибирском городе, это проблема всероссийского масштаба. Сила рифмы и правильный бит задели чиновников. Вскоре после размещения клипа в Сети работа закипела и во дворе.

      Антон Хралович: «Я не такой человек, чтобы ходить по каким-то инстанциям и писать кучу заявлений и жалоб. Мы решили сделать немножко по-другому, не чтобы не ходить в администрацию, к примеру, или в управляющую компанию, а чтобы они к нам пришли и предложили все починить».

      Как выяснила программа «Главная дорога», за творчеством Антона и его команды теперь следит глава города. Новый клип он разместил на своей странице с припиской: «Пристыдили нас, мы исправились. А теперь такая вот творческая благодарность! Пусть теперь другие управляющие компании завидуют. А еще лучше — пусть проводят ремонт!» Ребята из Сургута показали, что с творческим подходом можно прославиться и одновременно решить проблему.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru