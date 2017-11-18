На безопасности не экономят: почему нельзя ставить шипы только на одну ось

Много аварий на российских дорогах случается
из-за того, что водитель поставил разные колеса. Резина, не соответствующая сезону, может стать причиной серьезного ДТП с человеческими жертвами.
С обледеневшего путепровода занесло Toyota, у которой зимними были только задние колеса. Водитель встречной «Газели» успел увернуться, а легковушка врезалась в тросовый отбойник, перевернулась и уже на крыше влетела в автобус с пассажирами. От удара он выехал на встречную и протаранил иномарку.
Некоторые водители считают, что достаточно передних шипованных колес, чтобы ездить по зимней дороге. До 2010 можно было законно ставить шипы только на одну ось, теперь это запрещено правилами. Но за это нарушение штраф составляет всего 500 рублей, поэтому многие продолжают по привычке экономить.
Программа «Главная дорога» испытала автомобиль с шипами только на ведущей оси и сравнила с результатами при установке шипов только на задних колесах. Для этого замерили динамику разгона до 30 километров в час и тормозной путь по льду. Результат оказался ожидаемый: разгон значительно лучше, когда на машине шипы стоят на ведущей оси, при торможении авто ведут себя примерно одинаково. На повороте передние колеса держатся за лед, но малейшее отклонение руля — задняя ось скользит.
Машина с шипованной резиной на задней оси не реагирует на поворот руля, передние колеса сносит, система стабилизации душит двигатель, не позволяя помочь педалью газа. На четырех шипованных шинах авто разгоняется на секунду быстрее, уверенно проходит поворот, а тормозной путь на льду короче на 4 метра.
Некоторые водители считают, что достаточно передних шипованных колес, чтобы ездить по зимней дороге. До 2010 можно было законно ставить шипы только на одну ось, теперь это запрещено правилами. Но за это нарушение штраф составляет всего 500 рублей, поэтому многие продолжают по привычке экономить.
Программа «Главная дорога» испытала автомобиль с шипами только на ведущей оси и сравнила с результатами при установке шипов только на задних колесах. Для этого замерили динамику разгона до 30 километров в час и тормозной путь по льду. Результат оказался ожидаемый: разгон значительно лучше, когда на машине шипы стоят на ведущей оси, при торможении авто ведут себя примерно одинаково. На повороте передние колеса держатся за лед, но малейшее отклонение руля — задняя ось скользит.
Машина с шипованной резиной на задней оси не реагирует на поворот руля, передние колеса сносит, система стабилизации душит двигатель, не позволяя помочь педалью газа. На четырех шипованных шинах авто разгоняется на секунду быстрее, уверенно проходит поворот, а тормозной путь на льду короче на 4 метра.
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