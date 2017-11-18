На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5

В Тибетском автономном районе на западе Китая произошло сильное землетрясение.
В Китайском сейсмологическом центре зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,5. Эпицентр располагался в уезде Ньингчи. Очаг залегания 38 километров.
А Геологическая служба США (USGS) сообщает о подземных толчках магнитудой 6,3 в районе Тибетского автономного района КНР недалеко от границы с Индией.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
А Геологическая служба США (USGS) сообщает о подземных толчках магнитудой 6,3 в районе Тибетского автономного района КНР недалеко от границы с Индией.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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