Суд обязал экс-супругу Берлускони вернуть ему 60 млн евро алиментов

Суд Милана избавил
экс-премьера Италии Сильвио Берлускони от необходимости платить алименты бывшей супруге Веронике Ларио.
Суд постановил, что Берлускони больше не должен платить Ларио 1,4 млн евро в месяц. Более того, экс-супругу итальянского политика обязали возместить ему ранее выплаченные алименты на сумму 60 млн евро.
Как сообщает BBC, суд учел, что Ларио обладает состоянием в 16 млн евро, и решил, что она не нуждается в дополнительных средствах.
Сильвио Берлускони и актриса Вероника Ларио сыграли свадьбу в 1990 году, в браке у них родились трое детей. В 2009 году Ларио подала на развод из-за измен мужа, однако окончательно брак был расторгнут только в 2014 году.
При этом изначально суд обязал Берлускони выплачивать бывшей супруге по 3 млн евро в месяц. Тогда экс-премьер обозвал судей феминистками и коммунистками и обжаловал это решение. Позднее сумма ежемесячных выплат была снижена до 1,4 млн евро.
Отметим, что в настоящее время 81-летний Берлускони помолвлен с 32-летней королевой красоты Франческой Паскале.
Как сообщает BBC, суд учел, что Ларио обладает состоянием в 16 млн евро, и решил, что она не нуждается в дополнительных средствах.
Сильвио Берлускони и актриса Вероника Ларио сыграли свадьбу в 1990 году, в браке у них родились трое детей. В 2009 году Ларио подала на развод из-за измен мужа, однако окончательно брак был расторгнут только в 2014 году.
При этом изначально суд обязал Берлускони выплачивать бывшей супруге по 3 млн евро в месяц. Тогда экс-премьер обозвал судей феминистками и коммунистками и обжаловал это решение. Позднее сумма ежемесячных выплат была снижена до 1,4 млн евро.
Отметим, что в настоящее время 81-летний Берлускони помолвлен с 32-летней королевой красоты Франческой Паскале.
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