Австрийский диджей смикшировал попурри на площадке питерского небоскреба

В «Лахта-центре» к звукам строительных инструментов сегодня добавились музыкальные ритмы.

Австрийский диджей Штефан Обермайер исполнил 10-минутное попурри из нескольких известных композиций. Отмечается, что мини-концерт проходил на самом верху самой высокой башни Европы. Композитор соблюдал необходимые требования безопасности и вышел на импровизированную сцену в каске и жилете.



Электронный музыкант приехал в Петербург не только ради участия в Международном культурном форуме. Как он сам признался, город на Неве созвучен его музыке. «В нем также смыкаются два мира — традиционный и технологичный», — отметил диджей.