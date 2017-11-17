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    Австрийский диджей смикшировал попурри на площадке питерского небоскреба. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, небоскребы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвстрийский диджей смикшировал попурри на площадке питерского небоскреба

    Австрийский диджей смикшировал попурри на площадке питерского небоскреба

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    Австрийский диджей смикшировал попурри на площадке питерского небоскреба

    Австрийский диджей смикшировал попурри на площадке питерского небоскреба

    Австрийский диджей смикшировал попурри на площадке питерского небоскреба

      В «Лахта-центре» к звукам строительных инструментов сегодня добавились музыкальные ритмы.

      Австрийский диджей Штефан Обермайер исполнил 10-минутное попурри из нескольких известных композиций. Отмечается, что мини-концерт проходил на самом верху самой высокой башни Европы. Композитор соблюдал необходимые требования безопасности и вышел на импровизированную сцену в каске и жилете.

      Электронный музыкант приехал в Петербург не только ради участия в Международном культурном форуме. Как он сам признался, город на Неве созвучен его музыке. «В нем также смыкаются два мира — традиционный и технологичный», — отметил диджей.

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