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    ЕСПЧ признал неприемлемыми десять жалоб против России

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    ЕСПЧ признал неприемлемыми десять жалоб против России

    ЕСПЧ признал неприемлемыми десять жалоб против России

    ЕСПЧ отклонил десять жалоб граждан разных стран против России.

    Европейский суд по правам человека признал неприемлемыми ряд жалоб, поданных против России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба российского Минюста.

    Пресс-служба Министерства юстиции РФ: «Европейский Суд по правам человека опубликовал решения о неприемлемости ряда поданных против Российской Федерации жалоб на предполагаемое нарушение запрета на применение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, прав на надлежащее медицинское обслуживание, свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, а также на уважение частной и семейной жизни».

    Так, в деле «Наумов против России» о предполагаемом неоказании необходимой медицинской помощи ЕСПЧ поддержал позицию Минюста, что заявитель не исчерпал все возможности защиты в России.

    Было отклонено также заявление гражданина Германии Штамова, который обвинил российский суд в несправедливом разбирательстве. ЕСПЧ признал решение суда обоснованным.

    Среди непринятых были две жалобы граждан РФ и Таджикистана на незаконное содержание под стражей. ЕСПЧ признал арест этих людей законным.

    Еще шесть заявителей не приложили к своим жалобам полную информацию о предполагаемых нарушениях. Суд расценил это как нежелание добиваться производства и исключил жалобы из списка подлежащих рассмотрению.

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