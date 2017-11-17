Россиянину Валерию Спиридонову отказали в пересадке головы

Программист Валерий Спиридонов, которому итальянский хирург Серджио Канаверо планировал пересадить голову, сообщает, что операция не состоится.
Россиянин Валерий Спиридонов сообщил, что итальянский хирург Серджио Канаверо, по всей видимости, не планирует провести ему обещанную уникальную операцию по пересадке головы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».
По словам Спиридонова, подготовка к операции практически заморожена, поскольку хирург Канаверо сейчас финансируется Китаем, где ему предоставили лабораторию. Как раз сегодня из Поднебесной пришла новость о том, что хирурги успешно провели первую операцию по трансплантации человеческой головы — правда, и пациент, и донор были мертвы. Об успехе китайских ученых британскому The Telegraph сообщил сам Серджио Канаверо.
Узнав об этом, Спиридонов сделал вывод не в свою пользу.
Валерий Спиридонов: «Поскольку я никак не финансирую доктора Канаверо, не плачу ему за операции, он со мной, видимо, не будет работать, пока у него есть договоренности с китайской стороной, пока его обеспечивают лабораторией и так далее. Пока речи о том, чтобы Канаверо вернулся к идее оперировать россиянина, не идет. Мы сегодня пока об этом не думаем».
Напомним, что Валерий Спиридонов страдает от синдрома Вердинга-Хофмана. Эта тяжелая форма мышечной атрофии, от которой, как правило, умирают еще в подростковом возрасте. Тем не менее Валерий сумел выжить, получить образование и профессию, а в 2015 году с ним связался Серджио Канаверо, который заявил, что готов попробовать провести уникальную операцию — пришить голову Валерия к здоровому телу.
Проект по пересадке головы получил название «Небеса». Была даже названа примерная дата трансплантации — ближе к Рождеству 2017 года, то есть уже в конце декабря. Итальянец заверял, что задуманная им операция вполне возможна, однако затраты на нее составят несколько миллионов долларов. Деньги на эксперимент нейрохирург пытался найти у богатых спонсоров, в том числе у основателя Microsoft Билла Гейтса.
По словам Спиридонова, подготовка к операции практически заморожена, поскольку хирург Канаверо сейчас финансируется Китаем, где ему предоставили лабораторию. Как раз сегодня из Поднебесной пришла новость о том, что хирурги успешно провели первую операцию по трансплантации человеческой головы — правда, и пациент, и донор были мертвы. Об успехе китайских ученых британскому The Telegraph сообщил сам Серджио Канаверо.
Узнав об этом, Спиридонов сделал вывод не в свою пользу.
Валерий Спиридонов: «Поскольку я никак не финансирую доктора Канаверо, не плачу ему за операции, он со мной, видимо, не будет работать, пока у него есть договоренности с китайской стороной, пока его обеспечивают лабораторией и так далее. Пока речи о том, чтобы Канаверо вернулся к идее оперировать россиянина, не идет. Мы сегодня пока об этом не думаем».
Напомним, что Валерий Спиридонов страдает от синдрома Вердинга-Хофмана. Эта тяжелая форма мышечной атрофии, от которой, как правило, умирают еще в подростковом возрасте. Тем не менее Валерий сумел выжить, получить образование и профессию, а в 2015 году с ним связался Серджио Канаверо, который заявил, что готов попробовать провести уникальную операцию — пришить голову Валерия к здоровому телу.
Проект по пересадке головы получил название «Небеса». Была даже названа примерная дата трансплантации — ближе к Рождеству 2017 года, то есть уже в конце декабря. Итальянец заверял, что задуманная им операция вполне возможна, однако затраты на нее составят несколько миллионов долларов. Деньги на эксперимент нейрохирург пытался найти у богатых спонсоров, в том числе у основателя Microsoft Билла Гейтса.
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