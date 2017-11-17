Неизвестный жестоко расправился с котятами в петербургском Гостином дворе

Администрация исторического универмага в центре Петербурга проводит внутреннюю проверку после обнаружения в своем дворе тел убитых кошек.

Сегодня в Большом Гостином дворе разбирали подробности скандала, разгоревшегося после обнаружения во внутренних дворах петербургского универмага нескольких убитых новорожденных котят.



По одной из версий, в гибели животных может быть виновен сотрудник сторонней организации, занимавшейся уборкой территории. Пока в руководстве Гостиного двора решили ограничиться внутренним расследованием. Такое же потребовали провести и в клининговой компании.



Из своих сотрудников отдать распоряжение уничтожить котят никто не мог, утверждают в администрации универмага. При этом не секрет, что в ближайшее время здесь намеревались провести стерилизацию кошек. Тендер выиграла ветеринарная клиника с хорошей репутацией.



Максим Анкуев, заместитель директора Большого Гостиного двора по персоналу: «Результатами этих мер является заключенный договор с клиникой. Мы идем к гуманному решению сложившейся ситуации с животными в связи с большим количеством ремонтных работ на территории Большого Гостиного двора. Мы вынуждены держать территорию чистой, потому что у нас есть определенные обязательства перед городом».



Но никакая жажда порядка не может привести к тотальному уничтожению кошек на территории, — пояснил замдиректора Максим Анкуев. Исторически крупный торговый центр должны охранять от крыс усатые-полосатые. Количество обитающих сегодня на территории исчисляется несколькими десятками. Точную цифру можно будет назвать лишь после учета и чипирования животных.