В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Комитет Генеральной ассамблеи ООН большинством голосов принял предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. «За» проголосовали 125 стран.

Резолюцию принимают каждый год. На этот раз повторилась прошлогодняя ситуация. США и Украина призвали существенно изменить текст документа, а когда большинство не поддержало это предложение, стали единственными странами, проголосовавшими против резолюции.



Представители еще 51-й страны воздержались от голосования — это члены Евросоюза, Австралия, Грузия и Турция.

