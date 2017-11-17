Паутина
ТВ-Эфир
Паутина
    В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. национальная рознь, ООН, экстремизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

    В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

    1 комментарий
    В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

    В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

    В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

      Комитет Генеральной ассамблеи ООН большинством голосов принял предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. «За» проголосовали 125 стран.

      Резолюцию принимают каждый год. На этот раз повторилась прошлогодняя ситуация. США и Украина призвали существенно изменить текст документа, а когда большинство не поддержало это предложение, стали единственными странами, проголосовавшими против резолюции.

      Представители еще 51-й страны воздержались от голосования — это члены Евросоюза, Австралия, Грузия и Турция.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru