В Петербурге деятели культуры заявили о «гибели» человека в цифровом мире

О вымирании вида homo sapiens заявили известные деятели культуры. На такие высказывания их натолкнуло обсуждение темы «Современное искусство в меняющемся мире» в рамках Международного культурного форума.

Об опасности виртуального мира и цифровых технологий за круглым столом высказалась профессор Татьяна Черниговская. По ее словам, если у человечества все-таки есть планы продолжать быть людьми, искусство — единственное, что сможет помочь.



Правда, его необходимо сделать общедоступным. В противном случае интеллектуалам придется спасаться от остального населения на острове в океане. В этом исследователя поддержал и художник Михаил Шемякин.



Михаил Шемякин, художник: «Действительно, мы вот-вот можем очутиться в каком-то кошмаре. Но я, конечно, еще вспоминаю нобелевскую речь академика Сахарова. В силу бешено развивающихся технических моментов мы как homo sapiens, наверное, через некоторое время скоро исчезнем. Появится какой-нибудь другой вид».



Татьяна Черниговская, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующая лабораторией когнитивных исследований: «Мы заигрались в цифровой мир. Все мы с компьютерами, гаджетами в карманах. И с этим ничего не поделаешь. Но виртуальность мира растет. Американцы даже собирались объявить эпидемию или пандемию психических расстройств».



По словам профессора, человечество за последние 10 лет уже шагнуло в новую цивилизацию. Поскольку чип в голове и искусственные органы давно перестали быть элементами научной фантастики.



Еще одна опасность, по мнению Черниговской, состоит в том, что мир стал прозрачным. Все знают, кто что ест и покупает. Но еще страшнее, что геном — самое секретное, что должно быть у человека, тоже станет общедоступным и будет лежать в некой базе данных.