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    Петербургские экстремалы проколесили по труднопроходимым областям Русского Севера и Сибири. Санкт-Петербург, Сибирь, туризм и путешествия, экспедиции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские экстремалы проколесили по труднопроходимым областям Русского Севера и Сибири

    Петербургские экстремалы проколесили по труднопроходимым областям Русского Севера и Сибири

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    Петербургские экстремалы проколесили по труднопроходимым областям Русского Севера и Сибири

    Петербургские экстремалы проколесили по труднопроходимым областям Русского Севера и Сибири

    Петербургские экстремалы проколесили по труднопроходимым областям Русского Севера и Сибири

      В Петербург возвратились участники уникальной экспедиции по северным территориям России.

      Путь из Архангельска в Якутию по бездорожью занял шесть с половиной месяцев. Команда путешественников на своих вездеходах преодолела множество рек, среди которых были Лена и Енисей, и впервые в истории совершила колесное преодоление (это официальная терминология) легендарного плато Путорана.

      Этот горный массив в Красноярском крае, который по своей площади превосходит даже территорию Великобритании и считается труднопроходимым. Не говоря уже о преодолении его на транспортных средствах. Всего от старта до финиша экстремалы преодолели 9700 километров.

      Теперь, по словам участников экспедиции, их следующая задача — покорение бездорожья в Северной Америке, ведь труднопроходимых мест в США и Канаде более чем достаточно.

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