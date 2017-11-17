Пресс-секретарем Шойгу стала 26-летняя Россияна

Телеведущая Россияна Марковская стала
пресс-секретарем министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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Россияна Марковская была назначена на пост пресс-секретаря министра обороны 15 ноября, сообщает «Интерфакс».
Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года во Владивостоке, окончила Дальневосточный федеральный университет, затем работала корреспондентом и ведущей на ГТРК «Владивосток» и телеканале «Звезда».
По данным РБК, ранее пост пресс-секретаря министра обороны Сергея Шойгу занимала Дарья Затулина. По словам источника в ведомстве, Затулина ушла в декрет, и ее должность заняла Марковская.
Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года во Владивостоке, окончила Дальневосточный федеральный университет, затем работала корреспондентом и ведущей на ГТРК «Владивосток» и телеканале «Звезда».
По данным РБК, ранее пост пресс-секретаря министра обороны Сергея Шойгу занимала Дарья Затулина. По словам источника в ведомстве, Затулина ушла в декрет, и ее должность заняла Марковская.
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