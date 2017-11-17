Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Пресс-секретарем Шойгу стала 26-летняя Россияна

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    <nobr>Пресс-секретарем</nobr> Шойгу стала <nobr>26-летняя</nobr> Россияна

    Пресс-секретарем Шойгу стала 26-летняя Россияна

    <nobr>Пресс-секретарем</nobr> Шойгу стала <nobr>26-летняя</nobr> Россияна
  • Фото: vk.com

    • Телеведущая Россияна Марковская стала пресс-секретарем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

    Россияна Марковская была назначена на пост пресс-секретаря министра обороны 15 ноября, сообщает «Интерфакс».

    Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года во Владивостоке, окончила Дальневосточный федеральный университет, затем работала корреспондентом и ведущей на ГТРК «Владивосток» и телеканале «Звезда».

    По данным РБК, ранее пост пресс-секретаря министра обороны Сергея Шойгу занимала Дарья Затулина. По словам источника в ведомстве, Затулина ушла в декрет, и ее должность заняла Марковская.

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