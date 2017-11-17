ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Актер из «Трех мушкетеров» скончался в Париже

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    • Фото: Reuters © 2017, Philippe Wojazer
    Актер из «Трех мушкетеров» скончался в Париже

    Актер из «Трех мушкетеров» скончался в Париже

    Актер из «Трех мушкетеров» скончался в Париже
  • Фото: Reuters © 2017, Philippe Wojazer

    • Актер Робер Ирш скончался в Париже в возрасте 92 лет.

    Французский артист умер через два дня после экстренной госпитализации из-за падения, сообщает Le Monde.

    Робер Ирш (настоящее имя — Поль Робер) сыграл роль слуги д’Артаньяна Планше в «Трех мушкетерах» 1959 года. Также снимался в таких фильмах, как «Собор Парижской Богоматери» (1956 год), «Асы» (1968), «Лечение шоком» (1972), и «Мой мужчина» (1996).

    За свои актерские работы получил четыре премии Мольера. Также был лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар».

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