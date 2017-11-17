Мартин Скорсезе отмечает 75-летие

Человеку, который создал «Эпоху невинности», «Славных парней», «Последнее искушение Христа» и еще около 40 фильмов, многие из них уже успели стать классикой, отмечает юбилей.

Мартину Скорсезе исполнилось 75 лет. Его первым крупным успехом стали «Злые улицы» в начале 70-х. Они же, к слову, принесли первую известность молодому актеру Роберту Де Ниро. Через три года Скорсезе снял «Таксиста» и получил за него «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах, а Де Ниро номинировали на «Оскар».



В новом тысячелетии ведущим актером у Скорсезе стал Леонардо Ди Каприо. Первой их совместной работой стали «Банды Нью-Йорка», уже потом были «Отступники» и долгожданный «Оскар» лучшему режиссеру.