Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Суверенный фонд Норвегии отказывается от вложений в нефтегазовые компании. инвестиции, нефть, Норвегия, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуверенный фонд Норвегии отказывается от вложений в нефтегазовые компании

    Суверенный фонд Норвегии отказывается от вложений в нефтегазовые компании

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    Суверенный фонд Норвегии отказывается от вложений в нефтегазовые компании

    Суверенный фонд Норвегии отказывается от вложений в нефтегазовые компании

    Суверенный фонд Норвегии отказывается от вложений в нефтегазовые компании

      Самый большой суверенный фонд в мире — норвежский — собирается отказаться от инвестиций в нефтегазовые компании.

      В Государственном пенсионном фонде Норвегии, как он формально называется, сейчас насчитывается больше 8 триллионов норвежских крон, это около триллиона долларов. Эта сумма набралась как раз за счет нефтяных доходов страны и их грамотного вложения.

      Но теперь отношение к нефтегазовому сектору другое. В фонде подсчитали, что прибыль от него падает слишком резко, когда углеводороды дешевеют. Сейчас на нефтегаз в Норвежском фонде приходится 6% инвестиций. Среди прочего это пакеты российских компаний «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и «Лукойл».

      Утвердить новую стратегию Минфин Норвегии должен в следующем году. Последствия есть уже сейчас: акции энергетических компаний по всему миру дешевеют. Ранее Суверенный фонд Норвегии полностью отказался от инвестиций в угольную промышленность.

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