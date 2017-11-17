В Китае хирурги пришили человеческую голову к мертвому телу

В Китае успешно прошла первая в мире трансплантация человеческой головы. Правда, и пациент, и донор были мертвы.
Операция по пересадке человеческой головы на мертвое тело продолжалась 18 часов. Команде Медицинского университета Харбина удалось успешно соединить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.
Об этом The Telegraph сообщил знаменитый итальянский нейрохирург Серджио Канаверо, который в скором времени планирует провести подобную операцию уже на живом человеке.
Серджио Канаверо: «Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная пересадка от донора с мертвым мозгом станет следующим шагом».
Сам Серджио Канаверо собирается пересадить голову российского программиста Валерия Спиридонова, который страдает от тяжелого генетического заболевания. Россиянин давно дал свое согласие, более того — уже назначена дата сенсационного события. Пересадка головы должна пройти в декабре 2017 года.
Напомним, что Валерий Спиридонов, согласившийся лечь под нож Канаверо, страдает от синдрома Вердинга-Хофмана. Эта тяжелая форма мышечной атрофии, от, которой, как правило, умирают еще в подростковом возрасте. Тем не менее Валерий сумел выжить, получить образование и профессию, а теперь готов рискнуть, чтобы получить и здоровое тело. Стоит отметить, что в научных кругах нет единого мнения о том, насколько возможна такая операция в реальности.
Об этом The Telegraph сообщил знаменитый итальянский нейрохирург Серджио Канаверо, который в скором времени планирует провести подобную операцию уже на живом человеке.
Серджио Канаверо: «Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная пересадка от донора с мертвым мозгом станет следующим шагом».
Сам Серджио Канаверо собирается пересадить голову российского программиста Валерия Спиридонова, который страдает от тяжелого генетического заболевания. Россиянин давно дал свое согласие, более того — уже назначена дата сенсационного события. Пересадка головы должна пройти в декабре 2017 года.
Напомним, что Валерий Спиридонов, согласившийся лечь под нож Канаверо, страдает от синдрома Вердинга-Хофмана. Эта тяжелая форма мышечной атрофии, от, которой, как правило, умирают еще в подростковом возрасте. Тем не менее Валерий сумел выжить, получить образование и профессию, а теперь готов рискнуть, чтобы получить и здоровое тело. Стоит отметить, что в научных кругах нет единого мнения о том, насколько возможна такая операция в реальности.
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