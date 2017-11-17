ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    В Китае хирурги пришили человеческую голову к мертвому телу

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    В Китае хирурги пришили человеческую голову к мертвому телу

    В Китае хирурги пришили человеческую голову к мертвому телу

    В Китае успешно прошла первая в мире трансплантация человеческой головы. Правда, и пациент, и донор были мертвы.

    Операция по пересадке человеческой головы на мертвое тело продолжалась 18 часов. Команде Медицинского университета Харбина удалось успешно соединить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.

    Об этом The Telegraph сообщил знаменитый итальянский нейрохирург Серджио Канаверо, который в скором времени планирует провести подобную операцию уже на живом человеке.

    Серджио Канаверо: «Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная пересадка от донора с мертвым мозгом станет следующим шагом».

    смотретьСмертельно больной россиянин хочет убедить врачей в необходимости пересадки головы
    Смертельно больной россиянин хочет убедить врачей в необходимости пересадки головы
    Сам Серджио Канаверо собирается пересадить голову российского программиста Валерия Спиридонова, который страдает от тяжелого генетического заболевания. Россиянин давно дал свое согласие, более того — уже назначена дата сенсационного события. Пересадка головы должна пройти в декабре 2017 года.

    смотретьРешившийся на пересадку головы россиянин вместе с хирургом ищет спонсоров
    Решившийся на пересадку головы россиянин вместе с хирургом ищет спонсоров
    Напомним, что Валерий Спиридонов, согласившийся лечь под нож Канаверо, страдает от синдрома Вердинга-Хофмана. Эта тяжелая форма мышечной атрофии, от, которой, как правило, умирают еще в подростковом возрасте. Тем не менее Валерий сумел выжить, получить образование и профессию, а теперь готов рискнуть, чтобы получить и здоровое тело. Стоит отметить, что в научных кругах нет единого мнения о том, насколько возможна такая операция в реальности.

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