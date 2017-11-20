Создание федерального регистра детей с раковыми заболеваниями позволит добиться не только более точных диагнозов, но и более прозрачной статистики. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ заявил глава Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев. Мы публикуем полную видеоверсию беседы.

«Мы хорошо знаем, сколько (детей) у нас заболевает в стране, — 4,5 тысячи пациентов примерно, с небольшими колебаниями, в год заболевают злокачественными образованиями. У детей общая выживаемость составляет от 70 до 80% в среднем, но при некоторых заболеваниях она достигает 95%. Поскольку мы пациентов онкологического профиля наблюдаем 5 лет, то когорта наблюдаемых пациентов увеличивается. И возникает такая мысль о том, что количество этих больных растет».



Ежегодно через Научный центр имени Дмитрия Рогачёва проходят около 10 тысяч пациентов, если учитывать тех, кто обращается повторно. Среди них полторы тысячи — «первичные пациенты», то есть треть от ежегодно заболевающих раковыми заболеваниями российских детей.



По словам Румянцева, из 10 детей, заболевающих раком в России, у троих — неправильный диагноз, а следовательно, они получают неправильное лечение.



«Обязательно для каждого пациента, который имеет диагноз „опухоль“ любой локализации, должен быть проведен второй так называемый референс-морфологический контроль, чтобы еще один патолог, а при некоторых заболеваниях три патолога были бы участниками диагностического процесса. Вот наш центр национальный сейчас ведет такую работу с территориями. Мы организовали референс-центр, выдающийся с точки зрения морфологии, может быть, лучший».



В России делается около 500 операций по трансплантации в год, хотя потребность — втрое больше. При этом некоторые виды пересадок не полностью оплачиваются из бюджета из-за того, что соответствующие механизмы либо не прописаны, либо попросту отсутствуют, рассказал онколог.



«Аллотрансплантация, то есть трансплантация со сложными манипуляциями с клетками или с привозом их из центров донорских зарубежных, не оплачивается государством. Стоимость подготовки привоза клеточного материала для трансплантации из зарубежных донорских центров составляет примерно 20 тысяч евро».



Эта проблема частично решается созданием донорских банков в России (180 пациентов получили необходимый материал оттуда), а деньги помогают находить благотворительные фонды.

