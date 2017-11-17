Ученые предложили бороться с порнозависимостью с помощью молитв

Индийские неврологи создали специальное приложение для борьбы с зависимостью от порнографии.
Приложение «Хар Хар Махадев» (Har Har Mahadev), которое решили назвать в честь мантры, запускает индуистские молитвы и религиозные песнопения, когда пользователь пытается зайти на определенный портал. Всего в «черный список» включили более двух тысяч сайтов.
При этом разработчики говорят, что в скором времени разнообразят репертуар и мусульманскими молитвами. Кроме того, в приложение добавят фрагменты речей Махатмы Ганди, Нельсона Манделы и лауреата Нобелевской премии по литературе Рабиндраната Тагора.
Как отмечают создатели приложения, этот проект стал «скромной попыткой» повлиять «на поведение людей, попавших в психологическую зависимость от просмотра порнографии», передает Hindustan Times. Приложение пока доступно только для Windows и находится в стадии бета-версии.
По данным порносайта PornHub, Индия занимает третье место по числу посещений ресурса. Жители Индии уступают только США и Великобритании.
При этом разработчики говорят, что в скором времени разнообразят репертуар и мусульманскими молитвами. Кроме того, в приложение добавят фрагменты речей Махатмы Ганди, Нельсона Манделы и лауреата Нобелевской премии по литературе Рабиндраната Тагора.
Как отмечают создатели приложения, этот проект стал «скромной попыткой» повлиять «на поведение людей, попавших в психологическую зависимость от просмотра порнографии», передает Hindustan Times. Приложение пока доступно только для Windows и находится в стадии бета-версии.
По данным порносайта PornHub, Индия занимает третье место по числу посещений ресурса. Жители Индии уступают только США и Великобритании.
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