Глава Хакасии запретил полеты на вертолете к отшельнице Агафье Лыковой

В Хакасии разгорается скандал вокруг знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой. Во время общения с населением глава республики заявил, что запретил полеты к 73-летней женщине. К бабушке Агафье, которая всю жизнь провела в таежной глуши, регулярно приезжают туристы, а вертолеты с территории Кузбасса доставляют продукты.

Живое общение главы Хакасии с населением республики обещало много неудобных вопросов, но самый острый прилетел, откуда не ждали. Житель Кировской области написал, что хочет стать старообрядцем, попросил губернатора помочь добраться до Агафьи Лыковой, а в ответ получил отповедь.



Виктор Зимин, глава Республики Хакасия: «Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания бесплатные — снабжение, полеты, связь авиация. И еще наши соседи иногда пиарятся. Запретил. Сказал: еще раз борт придет оттуда — вы нарушили закон страны. Не имеете права туда ни садится, ни прилетать. И позорить нас не надо».



Губернатор возмутился: мол, бабушка и так под присмотром сотрудников хакасского заповедника, но лавры кормильца почему-то достаются кемеровскому губернатору Аману Тулееву, который дружит с таежной отшельницей 20 лет и периодически отправляет ей помощь вертолетом. Сам Тулеев в заочный спор с коллегой вступать не стал. В администрации губернатора лишь едко отметили, что дружбу не запретишь, а если бы власти Хакасии помогали Агафье вовремя, им летать бы не пришлось.



Как передает корреспондент Влада Копыловская, в защиту мнения Зимина в соцсетях высказываются многие, ведь бабушке не раз предлагали жить в цивилизации, а системная помощь, на недостаток которой намекают в Кемерове, потребует системных немалых расходов.



Агафья Лыкова — единственная, кто еще жив из семьи староверов. В 70-е годы отшельников нашли геологи. Красноярский кинорежиссер Андрей Гришаков дружит с Агафьей почти 10 лет, навещает едва ли не каждый год и говорит, что никакие запреты его не остановят.



Андрей Гришаков, кинорежиссер: «Это не обычная женщина, это не обычный пенсионер — это кладезь знаний. И второе: это человек, которого мы приручили, мы стали для нее друзьями. Если сегодня мы резко прерываем дружбу, у нее возникнет вопрос „а что такое случилось?“ Она приручена».



В Хакасской администрации постарались сгладить острые углы, отметив, что в заявлениях главы нет ничего личного.



Николай Денисов, пресс-секретарь главы Хакасии: «Место, где она проживает, находится в заповеднике. Согласно российскому закону, там нельзя вести никакой хозяйственной деятельности, уж тем более нельзя организовывать туры с помощью тяжелой техники и авиации».



Без ответа остался и взволновавший общественность вопрос: за чей счет дорогостоящие полеты на заимку — бюджет или благотворительность? К отшельнице прилетают по 10–15 рейсов в год. И все они, утверждает руководство заповедника, получали пропуск на территорию.



Сама Агафья о том, что творится вокруг ее имени, вряд ли узнает в глухой тайге без Интернета и мобильной связи. Если с ней запретят дружить приезжим, бабушке придется, видимо, рассчитывать исключительно на свои силы и маленький огород, так как ближайший магазин находится в 200–300 километрах от ее жилища.