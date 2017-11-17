В Казани из-под домашнего ареста сбежал мужчина с переломами обеих ног

Марсель Гималиев, находившийся в Казани под домашним арестом в связи с делом об организации деятельности террористической организации, совершил побег.
Сообщается, что у сбежавшего подозреваемого — травма позвоночника и перелом обеих ног, поэтому на мужчину не стали надевать электронный браслет, контролирующий передвижения.
О побеге Марселя Гималиева стало известно 31 октября, когда сотрудники ФСИН пришли к нему домой для проверки. Спустя неделю подозреваемого объявили в розыск. Кроме того следователи сейчас проверяют правомерность действий уголовно-исполнительной инспекции, сообщает «Интерфакс».
Гималиев обвиняется в совершении преступления по статье «Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».
О побеге Марселя Гималиева стало известно 31 октября, когда сотрудники ФСИН пришли к нему домой для проверки. Спустя неделю подозреваемого объявили в розыск. Кроме того следователи сейчас проверяют правомерность действий уголовно-исполнительной инспекции, сообщает «Интерфакс».
Гималиев обвиняется в совершении преступления по статье «Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».
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