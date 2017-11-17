В ФСБ назвали сроки строительства стены между РФ и Украиной

Строительство заграждения на границе Крыма с Украиной завершится до июля 2018 года, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
По данным регионального ФСБ, возведение 50-километрового забора на границе Крыма с Украиной уже началось. Сбоев и накладок в работе нет, окончание строительства запланировано на первую половину 2018 года, передает ТАСС.
В погрануправлении отмечается, что стена на границе необходима для обеспечения безопасности жителей полуострова и туристов.
ФСБ РФ по Республике Крым: «Крым является динамично развивающимся регионом, и огромное число путешественников и туристов приезжает сюда на отдых в течение всего года, (поэтому) обеспечение их безопасности, а также безопасности жителей полуострова является для нас приоритетной задачей, для решения которой государственная граница и в дальнейшем будет оснащаться самыми передовыми инженерными сооружениями и техникой».
По данным сайта госзакупок, на возведение пограничной стены планируется потратить более 200 млн рублей. В требованиях указано, что конструкция забора должна обеспечивать высокую прочность, долговечность и экономичность в эксплуатации. Желаемый гарантийный срок сооружения — не менее 10 лет.
В погрануправлении отмечается, что стена на границе необходима для обеспечения безопасности жителей полуострова и туристов.
ФСБ РФ по Республике Крым: «Крым является динамично развивающимся регионом, и огромное число путешественников и туристов приезжает сюда на отдых в течение всего года, (поэтому) обеспечение их безопасности, а также безопасности жителей полуострова является для нас приоритетной задачей, для решения которой государственная граница и в дальнейшем будет оснащаться самыми передовыми инженерными сооружениями и техникой».
По данным сайта госзакупок, на возведение пограничной стены планируется потратить более 200 млн рублей. В требованиях указано, что конструкция забора должна обеспечивать высокую прочность, долговечность и экономичность в эксплуатации. Желаемый гарантийный срок сооружения — не менее 10 лет.
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