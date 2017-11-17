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    Главарь «Коза ностры» умер в итальянской больнице

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    Главарь «Коза ностры» умер в итальянской больнице

    Главарь «Коза ностры» умер в итальянской больнице

    Главарь «Коза ностры» умер в итальянской больнице
  • Фото: Reuters © 2017

    • В итальянской Парме скончался бывший главарь сицилийской «Коза Ностры» Тото Риина.

    Предводитель мафиозной организации умер на 88-м году жизни в больнице в отделении для осужденных. После двух операций его ввели в медикаментозную кому.

    Как сообщает «Интерфакс», за день до смерти мафиози итальянский Минюст разрешил его жене и сыновьям проститься с бывшим главарем мафии.

    Тото Риина (настоящее имя Сальваторе Риина) начал преступную карьеру еще подростком. Уже в 19 лет он совершил первое убийство и был отправлен в тюрьму. Во главе знаменитой «Коза Ностры» Риина встал в 1974 году. Он планировал, заказывал и самостоятельно совершал убийства политиков, судей, полицейских и прокуроров.

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    В 1993 году Тото Риина был арестован после убийства магистратов Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, которые вели борьбу с мафией. Позднее криминального авторитета приговорили к 26 пожизненным срокам за причастность к сотням убийств. Однако, даже находясь за решеткой, Риина смог наладить систему, благодаря которой он продолжал руководить сицилийской группировкой.

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