Главарь «Коза ностры» умер в итальянской больнице

В итальянской Парме скончался бывший главарь сицилийской «Коза Ностры» Тото Риина.
Предводитель мафиозной организации умер на 88-м году жизни в больнице в отделении для осужденных. После двух операций его ввели в медикаментозную кому.
Как сообщает «Интерфакс», за день до смерти мафиози итальянский Минюст разрешил его жене и сыновьям проститься с бывшим главарем мафии.
Тото Риина (настоящее имя Сальваторе Риина) начал преступную карьеру еще подростком. Уже в 19 лет он совершил первое убийство и был отправлен в тюрьму. Во главе знаменитой «Коза Ностры» Риина встал в 1974 году. Он планировал, заказывал и самостоятельно совершал убийства политиков, судей, полицейских и прокуроров.
В 1993 году Тото Риина был арестован после убийства магистратов Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, которые вели борьбу с мафией. Позднее криминального авторитета приговорили к 26 пожизненным срокам за причастность к сотням убийств. Однако, даже находясь за решеткой, Риина смог наладить систему, благодаря которой он продолжал руководить сицилийской группировкой.
Как сообщает «Интерфакс», за день до смерти мафиози итальянский Минюст разрешил его жене и сыновьям проститься с бывшим главарем мафии.
Тото Риина (настоящее имя Сальваторе Риина) начал преступную карьеру еще подростком. Уже в 19 лет он совершил первое убийство и был отправлен в тюрьму. Во главе знаменитой «Коза Ностры» Риина встал в 1974 году. Он планировал, заказывал и самостоятельно совершал убийства политиков, судей, полицейских и прокуроров.
В 1993 году Тото Риина был арестован после убийства магистратов Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, которые вели борьбу с мафией. Позднее криминального авторитета приговорили к 26 пожизненным срокам за причастность к сотням убийств. Однако, даже находясь за решеткой, Риина смог наладить систему, благодаря которой он продолжал руководить сицилийской группировкой.
Комментарии