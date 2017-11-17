Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара

    Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу пропал в Якутии

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    Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу пропал в Якутии

    Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу пропал в Якутии

    В Якутии возбуждено уголовное дело по факту исчезновения трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова.

    По данным следователей, 5 ноября 42-летний спортсмен вышел из дома и до настоящего времени не вернулся. Связаться с ним до сих пор не удается.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили в управлении СК по Якутии, уезжать из Якутска Макаров не планировал, ранее длительное время безвестно не отсутствовал.

    Теперь устанавливается круг общения спортсмена, допрашиваются его родные и знакомые.

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