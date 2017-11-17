Tesla представила свой первый электрический грузовик

Американская компания Tesla представила прототип своего первого грузового автомобиля с электродвигателем под названием Tesla Semi.
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В Tesla заявляют, что максимальный пробег их первого грузового автомобиля с электродвигателем рассчитан на миллион миль (1,6 млн км). Этого хватит, что совершить 40 поездок вокруг света, говорится в заявлении производителей.
Презентация Tesla Semi, а также спортивного электромобиля Roadster состоялась накануне поздно вечером в ангаре аэродрома при конструкторском бюро компании в Хоторн (штат Калифорния).
Грузовик Tesla Semi способен проехать на одном заряде аккумуляторов 500 миль (800 км) — и это при полной загрузке и на максимально разрешенной скорости. Без груза автомобиль может разгоняться до скорости 96,6 км в час за пять секунд, а с максимальным грузом — за 20 секунд. Эти качества достигаются за счет конструкции корпуса и аэродинамики грузовика. Для лучшего обзора руль в кабине водителя расположили ближе к центру, а по обеим сторонам установлены дисплеи, оборудованные технологией тачскрин, сообщили в Tesla.
Кроме того грузовик оснащен системой полуавтономного вождения, которая позволяет менять полосу движения по команде и сворачивать с одного шоссе на другое без участия водителя, передает ТАСС.
Презентация Tesla Semi, а также спортивного электромобиля Roadster состоялась накануне поздно вечером в ангаре аэродрома при конструкторском бюро компании в Хоторн (штат Калифорния).
Грузовик Tesla Semi способен проехать на одном заряде аккумуляторов 500 миль (800 км) — и это при полной загрузке и на максимально разрешенной скорости. Без груза автомобиль может разгоняться до скорости 96,6 км в час за пять секунд, а с максимальным грузом — за 20 секунд. Эти качества достигаются за счет конструкции корпуса и аэродинамики грузовика. Для лучшего обзора руль в кабине водителя расположили ближе к центру, а по обеим сторонам установлены дисплеи, оборудованные технологией тачскрин, сообщили в Tesla.
Кроме того грузовик оснащен системой полуавтономного вождения, которая позволяет менять полосу движения по команде и сворачивать с одного шоссе на другое без участия водителя, передает ТАСС.
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