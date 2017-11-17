Винус Уильямс ограбили на 400 тысяч долларов, пока она играла на US Open

Грабители во Флориде вынесли из дома знаменитой теннисистки Винус Уильямс деньги и драгоценности на сумму 400 тысяч долларов.
Об ограблении звезды американского тенниса сообщает Associated Press со ссылкой на полицию флоридского города Палм-Бич-Гарденс, где расположен дом 37-летней Винус Уильямс.
В полиции сообщили, что особняк Винус Уильямс был ограблен в период с 1 по 5 сентября, когда хозяйка дома выступала на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке. О задержаниях или о том, что делается для поиска преступников, а также украденных вещей, информации нет. В полиции заявили только, что ведется расследование.
В полиции сообщили, что особняк Винус Уильямс был ограблен в период с 1 по 5 сентября, когда хозяйка дома выступала на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке. О задержаниях или о том, что делается для поиска преступников, а также украденных вещей, информации нет. В полиции заявили только, что ведется расследование.
Комментарии