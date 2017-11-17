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Возвращение Мухтара

    Винус Уильямс ограбили на 400 тысяч долларов, пока она играла на US Open

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    • Фото: Reuters © 2017, Edgar Su
    Винус Уильямс ограбили на 400 тысяч долларов, пока она играла на US Open

    Винус Уильямс ограбили на 400 тысяч долларов, пока она играла на US Open

    Винус Уильямс ограбили на 400 тысяч долларов, пока она играла на US Open
  • Фото: Reuters © 2017, Edgar Su

    • Грабители во Флориде вынесли из дома знаменитой теннисистки Винус Уильямс деньги и драгоценности на сумму 400 тысяч долларов.

    Об ограблении звезды американского тенниса сообщает Associated Press со ссылкой на полицию флоридского города Палм-Бич-Гарденс, где расположен дом 37-летней Винус Уильямс.

    В полиции сообщили, что особняк Винус Уильямс был ограблен в период с 1 по 5 сентября, когда хозяйка дома выступала на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке. О задержаниях или о том, что делается для поиска преступников, а также украденных вещей, информации нет. В полиции заявили только, что ведется расследование.

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