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Паутина-10

    У российской границы заметили разведывательный самолет США

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    У российской границы заметили разведывательный самолет США

    У российской границы заметили разведывательный самолет США

    Стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил длительный полет у границ Калининградской области.

    Военный самолет, который поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Великобритании, сегодня более трех часов курсировал у российской сухопутной и морской границы.

    При этом разведывательный самолет оставался в воздушном пространстве Польши и у ее морских границ на Балтике. Также маршрут разведывательного самолета пролегал над Нидерландами и Германией, передает «Интерфакс».

    Всего за последние десять дней у российских границ на Балтике было зафиксировано не менее пяти полетов разведывательных самолетов США. Так, накануне разведчик летал у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

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