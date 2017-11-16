У российской границы заметили разведывательный самолет США

Стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил длительный полет у границ Калининградской области.
Военный самолет, который поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Великобритании, сегодня более трех часов курсировал у российской сухопутной и морской границы.
При этом разведывательный самолет оставался в воздушном пространстве Польши и у ее морских границ на Балтике. Также маршрут разведывательного самолета пролегал над Нидерландами и Германией, передает «Интерфакс».
Всего за последние десять дней у российских границ на Балтике было зафиксировано не менее пяти полетов разведывательных самолетов США. Так, накануне разведчик летал у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
При этом разведывательный самолет оставался в воздушном пространстве Польши и у ее морских границ на Балтике. Также маршрут разведывательного самолета пролегал над Нидерландами и Германией, передает «Интерфакс».
Всего за последние десять дней у российских границ на Балтике было зафиксировано не менее пяти полетов разведывательных самолетов США. Так, накануне разведчик летал у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
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