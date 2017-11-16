РЖД вложит в строительство наземного метро в Москве 30 млрд руб.

На заседании правительства рассмотрели инвестиционную программу компании РЖД на ближайшие три года.

Инвестиционная программа РЖД на ближайшие три года составит свыше 1 триллиона 800 миллиардов рублей. Самое затратное здесь — это инфраструктура: модернизация БАМа и Транссиба, строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Говорили и про новую 50-километровую ветку наземного метро в Москве.



Олег Белозёров, президент РЖД: «Предварительный расчет по железнодорожной составляющей — порядка 25–30 млрд рублей из средств РЖД. Там есть один элемент очень серьезный, который, как мы договорились, возьмет на себя Москва. Это тоже будет 20–25 млрд. Мы договорились 50 на 50».



Что касается 2018 года, то здесь объем инвестиций должен составить рекордные 580 млрд рублей, но цифра не окончательная, решения по индексации грузовых тарифов пока не приняли. РЖД просит увеличить их на 6% с сохранением инвестнадбавки в 2%.



Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Что касается дополнительной надбавки к индексации тарифа на грузовые перевозки, то поручено дополнительно проработать этот вопрос и доложить на совещании у председателя правительства до конца этого года. Эти решения должны быть сбалансированы с возможностью РЖД осуществлять свою инвестпрограмму в 2018 году в полном объеме, и при этом финансовая модель РЖД должна быть безубыточной».