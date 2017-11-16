Путин призвал нефтяников загрузить заказами судостроительный комплекс «Звезда»

Сегодня Владимир Путин провел совещание по развитию дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда».
Президент подчеркнул, что Дальний Восток — критически важный для России регион, и судостроительный комплекс «Звезда» имеет особое значение.
Осенью на предприятии начали строительство четырех судов снабжения усиленного ледового класса. И хотя заказ сделала «Роснефть», речь идет о проекте государственной важности. Путин призвал нефтяные компании увеличивать число заказов на судоверфи, так как ее потенциал это позволяет. Глава государства подчеркивал, что рассчитывает на выполнение перспективного плана загрузки предприятия до 2035 года не только «Роснефтью», но и «Газпромом», и «Новатэком», и другими компаниями, передает ТАСС.
Владимир Путин был на «Звезде» этой осенью — на церемонии закладки судов «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Катерина Великая» и «Святая Мария».
Осенью на предприятии начали строительство четырех судов снабжения усиленного ледового класса. И хотя заказ сделала «Роснефть», речь идет о проекте государственной важности. Путин призвал нефтяные компании увеличивать число заказов на судоверфи, так как ее потенциал это позволяет. Глава государства подчеркивал, что рассчитывает на выполнение перспективного плана загрузки предприятия до 2035 года не только «Роснефтью», но и «Газпромом», и «Новатэком», и другими компаниями, передает ТАСС.
Владимир Путин был на «Звезде» этой осенью — на церемонии закладки судов «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Катерина Великая» и «Святая Мария».
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