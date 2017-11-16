Обнаженный хулиган устроил дебош в московском супермаркете

Столичные полицейские задержали
22-летнего молодого человека, устроившего погром в продуктовом магазине в Восточном Измайлове.
По данным правоохранителей, полуголый мужчина зашел в помещение магазина на Первомайской улице и, угрожая продавцам и посетителям супермаркета расколотой бутылкой и ножницами, принялся разбивать торговые стеллажи и разбрасывать продукты.
За дебош был задержан 22-летний житель Московской области. Молодому человеку грозит ответственность по статье «Хулиганство». Как сообщили в столичном главке МВД, с подозреваемого взяли обязательство о явке.
За дебош был задержан 22-летний житель Московской области. Молодому человеку грозит ответственность по статье «Хулиганство». Как сообщили в столичном главке МВД, с подозреваемого взяли обязательство о явке.
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