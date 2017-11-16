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    Российские ученые показали приближение к Земле крупного астероида. астероиды, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские ученые показали приближение к Земле крупного астероида

    Российские ученые показали приближение к Земле крупного астероида

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    • Фото: nasa.gov
    Российские ученые показали приближение к Земле крупного астероида

    Российские ученые показали приближение к Земле крупного астероида

    Российские ученые показали приближение к Земле крупного астероида
    • Фото: nasa.gov

      • Астрономическое сообщество Балтийского федерального университета (БФУ) построило виртуальную картину сближения астероида Фаэтон с Землей.

      Исследователи, которые использовали собственную среду моделирования Astro-Model, рассказали, что интересное астрономическое событие произойдет 17 декабря 2017 года. В этот день к Земле приблизится достаточно крупный астероид Фаэтон диаметром около 5 км. Он пройдет от нашей планеты на расстоянии в 10 млн км, что по космическим меркам довольно близко.

      Кроме того, как рассказали в БФУ, небесное тело будет сопровождать метеорный поток Геминиды. Он достигнет максимальной активности 13–14 декабря — в небе можно будет увидеть до сотни сгорающих в атмосфере метеоров.

      Алексей Байгашов, руководитель астрономического сообщества БФУ им. Канта: «По-видимому, когда-то этот астероид был более крупным объектом, но многократные сближения с Солнцем раскрошили его на множество мелких обломков, которые и образовали метеоритный поток. В таком случае, сам астероид может являться остатками кометного ядра».

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