Российские ученые показали приближение к Земле крупного астероида

Астрономическое сообщество Балтийского федерального университета (БФУ) построило виртуальную картину сближения астероида Фаэтон с Землей.
Исследователи, которые использовали собственную среду моделирования Astro-Model, рассказали, что интересное астрономическое событие произойдет 17 декабря 2017 года. В этот день к Земле приблизится достаточно крупный астероид Фаэтон диаметром около 5 км. Он пройдет от нашей планеты на расстоянии в 10 млн км, что по космическим меркам довольно близко.
Кроме того, как рассказали в БФУ, небесное тело будет сопровождать метеорный поток Геминиды. Он достигнет максимальной активности 13–14 декабря — в небе можно будет увидеть до сотни сгорающих в атмосфере метеоров.
Алексей Байгашов, руководитель астрономического сообщества БФУ им. Канта: «По-видимому, когда-то этот астероид был более крупным объектом, но многократные сближения с Солнцем раскрошили его на множество мелких обломков, которые и образовали метеоритный поток. В таком случае, сам астероид может являться остатками кометного ядра».
Кроме того, как рассказали в БФУ, небесное тело будет сопровождать метеорный поток Геминиды. Он достигнет максимальной активности 13–14 декабря — в небе можно будет увидеть до сотни сгорающих в атмосфере метеоров.
Алексей Байгашов, руководитель астрономического сообщества БФУ им. Канта: «По-видимому, когда-то этот астероид был более крупным объектом, но многократные сближения с Солнцем раскрошили его на множество мелких обломков, которые и образовали метеоритный поток. В таком случае, сам астероид может являться остатками кометного ядра».
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