Кузнечный рынок в Петербурге ждет перезагрузка

В связи с программой модернизации исторических петербургских рынков контроль над ними перешел к администрации города. Через пять месяцев пройдут торги, на которых выберут новую управляющую компанию.

Кузнечный рынок как одна из достопримечательностей торгового Петербурга перешел под управление города. Об этом сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений. О том, что исторические торговые площадки — Мальцевский, Невский, Василеостровский рынки — будут переформатированы, администрация заявила еще в мае этого года.



В сентябре был объявлен конкурс идей. Как наиболее удачные примеры переосмысливания таких пространств рассматривались рынки Нью-Йорка и Марселя или Даниловский в Москве.



В Петербурге перезагрузку начали с Кузнечного рынка, который 90 лет располагается в памятнике архитектуры. Как отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, даже переезжая из центра в спальные районы, горожане продолжают приходить к полюбившимся продавцам. Где на одном и том же прилавке каждую неделю покупают привычный набор продуктов.



Евгения Кузнецова, пенсионерка: «Если мы покупаем творог, то это не продукт творожный. Это настоящий творог. И молоко я не кипячу, а пью так».



Новых покупателей Андрей приглашает к себе на ферму. Для многих городских жителей — это экзотика. На рынке, конечно, работает лаборатория, но когда есть возможности лично убедиться качественный ли товар, доверия больше. Шесть любимых коров, за которыми они с женой ухаживают без выходных и отпусков. Строго следят за рационом питания парнокопытных, ведь один раз не проследишь, и покупатель может забыть дорогу к прилавку.



Комитет имущественных отношений объявил, что изменения необходимы, законны и связаны с масштабной программой реконструкции городских рынков.



Оксана Шульга, пресс-секретарь Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга: «Было принято решение о расторжении договора и привлечении нового оператора. Но это не лишает права предыдущей управляющей компании на участие в торгах. У них есть высокий шанс одержать победу».



Расторгнув договор с оператором Кузнечного рынка, комитет имущественных отношений предложил временную государственную структуру — управляющую компанию «Арик». По крайней мере, до торгов и на время судебных разбирательств.



Но все прилавки и другая необходимая техника — по-прежнему в собственности у прежнего владельца. До торгов остается пять месяцев. Известно, что Кузнечный ждет серьезный ремонт. Продавцы просят, что на это время рынок не закрывали.