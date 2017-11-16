Песков: Россия продолжает готовиться к Олимпиаде-2018, несмотря на решение WADA

В Кремле назвали неприятной новостью решение WADA, которое отказалось восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Тем не менее российские спортсмены продолжат готовиться к Олимпиаде в Пхёнчане, сказал
пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле не согласны с решением WADA по РУСАДА.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это, безусловно, очень неприятная информация, неприятная новость по решению WADA. Мы, безусловно, не согласны с таким решением, мы считаем его несправедливым, и мы отрицали и категорически отрицаем обвинения в том, что случаи применения допинга имели какую-то государственную поддержку. Об этом не может быть и речи».
Песков подчеркнул, что отечественные спортсмены продолжают подготовку к зимней Олимпиаде.
Дмитрий Песков: «Исходим из недавнего заявления Томаса Баха (президента Международного Олимпийского комитета) о том, что это решение WADA (отказ восстановить РУСАДА в правах) не имеет прямого отношения к вопросу об Олимпийских играх».
В Кремле подчеркивают, что намерены и дальше продолжать контакты с международным спортивным сообществом и организациями для отстаивания позиции России.
Сегодня во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что российская сторона не выполнила ряд пунктов дорожной карты, в частности, не признала существование «государственной системы допинга». Поэтому совет учредителей WADA отказался признать РУСАДА соответствующим международному кодексу. Формально это решение ставит под вопрос участие сборной РФ в Играх-2018.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это, безусловно, очень неприятная информация, неприятная новость по решению WADA. Мы, безусловно, не согласны с таким решением, мы считаем его несправедливым, и мы отрицали и категорически отрицаем обвинения в том, что случаи применения допинга имели какую-то государственную поддержку. Об этом не может быть и речи».
Песков подчеркнул, что отечественные спортсмены продолжают подготовку к зимней Олимпиаде.
Дмитрий Песков: «Исходим из недавнего заявления Томаса Баха (президента Международного Олимпийского комитета) о том, что это решение WADA (отказ восстановить РУСАДА в правах) не имеет прямого отношения к вопросу об Олимпийских играх».
В Кремле подчеркивают, что намерены и дальше продолжать контакты с международным спортивным сообществом и организациями для отстаивания позиции России.
Сегодня во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что российская сторона не выполнила ряд пунктов дорожной карты, в частности, не признала существование «государственной системы допинга». Поэтому совет учредителей WADA отказался признать РУСАДА соответствующим международному кодексу. Формально это решение ставит под вопрос участие сборной РФ в Играх-2018.
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