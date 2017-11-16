Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Песков: Россия продолжает готовиться к Олимпиаде-2018, несмотря на решение WADA

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    • Фото: Гердо Владимир / ТАСС
    Песков: Россия продолжает готовиться к <nobr>Олимпиаде-2018</nobr>, несмотря на решение WADA

    Песков: Россия продолжает готовиться к Олимпиаде-2018, несмотря на решение WADA

    Песков: Россия продолжает готовиться к <nobr>Олимпиаде-2018</nobr>, несмотря на решение WADA
  • Фото: Гердо Владимир / ТАСС

    • В Кремле назвали неприятной новостью решение WADA, которое отказалось восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Тем не менее российские спортсмены продолжат готовиться к Олимпиаде в Пхёнчане, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    В Кремле не согласны с решением WADA по РУСАДА.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это, безусловно, очень неприятная информация, неприятная новость по решению WADA. Мы, безусловно, не согласны с таким решением, мы считаем его несправедливым, и мы отрицали и категорически отрицаем обвинения в том, что случаи применения допинга имели какую-то государственную поддержку. Об этом не может быть и речи».

    Песков подчеркнул, что отечественные спортсмены продолжают подготовку к зимней Олимпиаде.

    Дмитрий Песков: «Исходим из недавнего заявления Томаса Баха (президента Международного Олимпийского комитета) о том, что это решение WADA (отказ восстановить РУСАДА в правах) не имеет прямого отношения к вопросу об Олимпийских играх».

    В Кремле подчеркивают, что намерены и дальше продолжать контакты с международным спортивным сообществом и организациями для отстаивания позиции России.

    смотретьПозиция WADA поставила под вопрос олимпийские перспективы российской сборной
    Позиция WADA поставила под вопрос олимпийские перспективы российской сборной
    Сегодня во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что российская сторона не выполнила ряд пунктов дорожной карты, в частности, не признала существование «государственной системы допинга». Поэтому совет учредителей WADA отказался признать РУСАДА соответствующим международному кодексу. Формально это решение ставит под вопрос участие сборной РФ в Играх-2018.

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