В столичном парке Горького появится елка-куб за 12 млн рублей

На входе в столичный парк Горького к Новому году установят гигантский
арт-объект «Зеркальная елка-куб».
Арт-объект «Зеркальная елка-куб» появится в декабре у входа в столичный парк Горького. Конкурс на его установку объявила дирекция парка, следует из документа, размещенного на сайте госзакупок.
По задумке авторов, на входе в парк должна появиться конструкция из композитного материала «зеркальное серебро» размером 10x10x10 метров. На центральной части куба будет располагаться светящийся контур ели.
Стоимость проекта — около 12,7 миллионов рублей. Елка должна быть установлена в период с 4 по 15 декабря и простоять до середины января, передает «Интерфакс».
По задумке авторов, на входе в парк должна появиться конструкция из композитного материала «зеркальное серебро» размером 10x10x10 метров. На центральной части куба будет располагаться светящийся контур ели.
Стоимость проекта — около 12,7 миллионов рублей. Елка должна быть установлена в период с 4 по 15 декабря и простоять до середины января, передает «Интерфакс».
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