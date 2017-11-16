Бизнесмен из Абу-Даби заплатил 2,5 миллиона евро за девственность юной модели

Юная модель по имени Жизель продала свою девственность на аукционе.
Торги проходили на популярном сайте эскорт-услуг. За невинность красавицы готовы были дорого заплатить голливудский актер и российский политик, имя которого не называется, но самую большую сумму — 2,5 миллиона евро — предложил предприниматель из Абу-Даби.
Жизель пришлось пережить косые взгляды и осуждение, так как не все окружающие одобрили ее поступок. Сама же модель гордится, что выставила невинность на торги. Девушка уверена, что это проявление эмансипации, следовательно, свободы. Полученные деньги она намерена потратить на образование и путешествия. «Моя мечта сбылась», — радостно сообщила красавица репортерам. Как сообщает издание Dni.Ru, номер отеля, в котором будет проходить покупка девственности, уже забронирован.
Жизель пришлось пережить косые взгляды и осуждение, так как не все окружающие одобрили ее поступок. Сама же модель гордится, что выставила невинность на торги. Девушка уверена, что это проявление эмансипации, следовательно, свободы. Полученные деньги она намерена потратить на образование и путешествия. «Моя мечта сбылась», — радостно сообщила красавица репортерам. Как сообщает издание Dni.Ru, номер отеля, в котором будет проходить покупка девственности, уже забронирован.
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